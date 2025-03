Trabalho análogo à escravidão é naturalizado no Carnaval de Salvador

Se a venda de bebidas ou o trabalho como cordeiro se tornam as únicas alternativas viáveis para milhares de pessoas, isso revela uma falta de políticas públicas que garantam condições dignas de vida.

O possível benefício dessa inserção laboral é apenas aparente: trata-se de uma força de trabalho que não tem outra escolha senão se submeter a condições desumanas, sem direitos garantidos, sob a égide da informalidade.

Se Salvador deseja celebrar sua cultura e sua festa sem reproduzir violências históricas, é urgente que se rompa com essa estrutura de exploração.

No caso dos ambulantes, famílias inteiras se mudam para as ruas do Carnaval por mais de uma semana, dormindo no chão, se protegendo com papelão ou lona, com limitadas condições de higiene e alimentação e jornadas extenuantes, de até 20 horas por dia.



Se não bastasse assa situação degradante, ainda sofrem a ação de funcionários da Prefeitura de Salvador que agem para garantir a exclusividade na comercialização dos produtos da cervejaria patrocinadora. Assim, mercadorias são forçadamente retiradas, aumentando a violência e o prejuízo econômico aos trabalhadores.

A autuação do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a aliança entre a Prefeitura e a cervejaria, exigindo a formalização do vínculo empregatício e o pagamento dos direitos trabalhistas aos ambulantes, deve ser um marco para reavaliar a forma como a cidade encara o respeito aos trabalhadores e as oportunidades de atuação no Carnaval.

Além de responsabilizar empresas e gestores, é necessário construir mecanismos que garantam condições dignas a esses profissionais.