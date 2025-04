Wanda Chase marcou a TV numa época em que diversidade não estava na moda

"Em minha percepção, sua "aposentadoria" precoce está diretamente ligada à lógica da branquitude dominante nos canais hegemônicos brasileiros — onde uma mulher negra do Norte, falando em nome da maioria minorizada, nunca foi o perfil idealizado pelo establishment midiático. Ainda assim, ela seguiu com dignidade e firmeza, deixando sua marca onde pôde, abrindo caminhos e inspirando gerações", completou Richard Santos.

Wanda Chase transcendeu o jornalismo e se tornou uma referência também no meio cultural. Respeitada por artistas e produtores, ela foi uma especialista no Carnaval baiano, com um olhar atento e sensível para a força dos afoxés, blocos afro e do samba, que compõem a rica tradição do carnaval negro de Salvador.

Seu conhecimento e dedicação por essa expressão cultural garantiram que muitas histórias e personagens fundamentais para a identidade afro-brasileira fossem devidamente valorizados e preservados.

No Carnaval de 2025, que celebrou os 40 anos do axé music, a cantora Ivete Sangalo prestou uma homenagem a Wanda Chase refletindo sobre o reconhecimento da importância da jornalista para a história da música baiana nas últimas décadas. Do alto do trio elétrico, Ivete alterou a letra da música "Energia de Gostosa" para eternizar Wanda na memória coletiva do povo baiano. Um gesto que reflete o impacto e a imortalidade de sua presença.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, publicou uma homenagem em seu perfil no Instagram. "Com uma carreira brilhante na TV Bahia, Wanda destacou-se não apenas por sua competência profissional, mas também por sua paixão e dedicação à cultura baiana".

O legado de Wanda Chase permanecerá vivo, inspirando novos jornalistas, comunicadores e artistas. Seu nome estará para sempre associado à luta pela diversidade, pela valorização da cultura negra e pela resistência de um povo que nunca deixou de lutar por seu espaço.