Assassinatos de jovens negros por polícia serão denunciados em dórum da ONU

Entre 14 e 17 de abril, acontece na sede da ONU, em Nova York, a 4ª edição do Fórum Permanente de Afrodescendentes, com o tema "África e Pessoas Afrodescendentes: Unidos pela Justiça Restaurativa na Era da Inteligência Artificial".



O Brasil participará destacando as demandas que motivaram a criação do ODS 18, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Igualdade Étnico-Racial, proposto pelo Brasil na 78ª Assembleia Geral da ONU, em 2023, que coloca o combate ao racismo no centro do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030 da ONU.



A coordenadora do Observatório ODS 18, Maria do Carmo Rebouças, especialista em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, representará o país no evento. Para ela, não é mais possível pensar políticas públicas de direitos humanos com base em um sujeito universal homem, branco, euroamericano.



"O ODS 18 vem com esse caráter de fazer com que as agendas, não só de direitos humanos, mas de desenvolvimento sustentável, pensem no combate à discriminação e ao racismo, a partir não somente desse sujeito coletivo, pessoas afrodescendentes e indígenas, mas também a partir da sua própria cosmovisão de mundo, do que é direitos humanos, do que é desenvolvimento", destaca.

Justiça restaurativa e brutalismo policial

No fórum, Maria do Carmo participará do painel sobre justiça restaurativa para a África e sua diáspora. Ela tratará das reparações impulsionadas desde os anos 1990 pelo movimento negro brasileiro, mas que até hoje continuam negligenciadas.



A justiça restaurativa, para ser completa, precisa abolir as formas contemporâneas de colonialidade do poder, entre elas, o assassinato sistemático de corpos negros.

Maria do Carmo Rebouças, coordenadora do Observatório ODS 18



Segundo a professora, uma justiça restaurativa real no Brasil precisa enfrentar o genocídio da juventude negra. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que mais de 30 mil jovens negros são assassinados por ano no Brasil -- um a cada 23 minutos.



"Esses números não representam apenas estatísticas alarmantes, eles denunciam a persistência de uma política de morte que combina racismo estrutural, brutalidade policial e negligência do Estado", afirma.

Profa. Dra. Maria do Carmo Rebouças é especialista em Direito e Relações Internacionais e docente da UFSB Imagem: Divulgação

Em sua participação, a pesquisadora denunciará o modo como as forças policiais brasileiras, frequentemente militarizadas, atuam com "licença para matar, amparadas por uma cultura institucional de impunidade".



"Esse regime de controle e extermínio racial, herdeiro direto do colonialismo, torna a luta contra o brutalismo policial uma forma de reparação", diz Maria do Carmo.



"Em muitos territórios, essas forças convivem ou se confundem com milícias armadas, que expandem o controle sobre comunidades vulneráveis. Esse regime de controle e extermínio racial, cuja genealogia remonta às casas de captura e aos pelotões de capitães-do-mato, revela que o colonialismo ainda estrutura o presente. Nesse contexto, lutar contra o brutalismo policial é também uma forma de reparação", diz ela.