Paixão de Cristo na Bahia une tradições cristãs e afro-brasileiras

Muitos pratos da Semana Santa já integram as tradições religiosas do Candomblé e da Umbanda, é comida votiva, compartilhada entre devotos e divindades. É uma celebração que reconhece a morte como parte da vida e, por isso, a envolve em festa.

Nos bairros mais populares há o "baba do vinho", com homens de saia jogando futebol em tom de sátira e irreverência. A farra continua no Sábado de Aleluia, com a queima do Judas e a leitura do testamento cômico, cheio de crítica social e deboche político. Até chegar ao Domingo de Páscoa com chocolate para curar a ressaca do vinho.

São manifestações que dialogam com a tradição católica, relembram ensinamentos de Cristo em seus gestos simbólicos e sacrifícios ao se aproximar da morte, reafirmam sua divindade com a ressurreição, mas também a expandem, a tropicalizam, a reinventam.

Além do vinho, a mesa da Sexta-feira Santa celebra o peixe e outros frutos do mar, uma opção que, além do componente religioso da penitência de afastar-se da carne, é muito coerente na Bahia, estado que possui o maior litoral do Brasil e a segunda maior baía do mundo.

Uma riqueza cultural e econômica ainda pouco valorizada pelas políticas públicas de desenvolvimento do estado, como bem denuncia a líder quilombola Eliete Paraguaçu, atual vereadora de Salvador.

As heranças africanas nos legaram a celebração da morte, especialmente dos bem lembrados, cuja trajetória em vida enaltece sua existência, como é o caso de Jesus Cristo. Portanto, a Sexta-feira da Paixão é um acontecimento de união familiar, celebração comunitária, renovação da esperança e dos prazeres da boa mesa.