Para nunca esquecer o pensamento e obra de Abdias do Nascimento

Entre os episódios retratados está a fundação, em 1944, do TEN (Teatro Experimental do Negro), marco incontornável na história das artes cênicas brasileiras. Criado após Abdias assistir a uma montagem em Lima (Peru) em que um ator branco pintava o rosto de preto para interpretar o protagonista da peça "O Imperador Jones", do dramaturgo americano Eugene O'Neill, o TEN surgiu como reação ao racismo estrutural no teatro e se propôs a formar e dar espaço a atores negros de verdade.

A companhia levou ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro o primeiro espetáculo protagonizado por artistas negros, em 1945. Antes, o negro só havia pisado naquele palco na condição de faxineiro.

No TEN emergiram nomes fundamentais para a cultura nacional, como Ruth de Souza, Léa Garcia, Haroldo Costa e Aguinaldo Camargo. "Ainda somos Teatro Experimental do Negro, com todas as dificuldades de espaço e de apoio para encenarmos nossas histórias", afirma a veterana Iléa Ferraz. "Abdias foi um homem à frente do seu tempo e trouxe denúncias que ainda hoje precisamos colocar no palco", completa.

Além do Sesc Rio, a peça também conta com o apoio do Ipeafro (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros), que preserva o legado de Abdias.

Presente à estreia, Elisa Larkin Nascimento, viúva do homenageado e diretora do Instituto, anunciou o relançamento do livro Teatro Experimental do Negro - Testemunhos, previsto para setembro.

Publicado originalmente em 1966, o livro reúne textos, imagens e críticas sobre a trajetória do TEN, em tributo à primeira apresentação pública em 8 de maio de 1945 e aos artistas Arinda Serafim e Aguinaldo de Oliveira Camargo, que protagonizaram a montagem de estreia. A nova edição será lançada em setembro deste ano.