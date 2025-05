Protagonismo retinto de Clara Moneke rompe exclusão histórica

A estreia da telenovela Dona de Mim, protagonizada por Clara Moneke, é um marco que vai além da simples renovação da grade de programação da Rede Globo.

Com o crescimento da presença negra na tv, nas produções da dramaturgia e no jornalismo, e o fato inédito das três principais telenovelas no ar na maior emissora do país serem protagonizadas por atrizes negras, estamos vendo uma quantidade maior de personagens negros nas produções.

Agora o avanço se torna ainda mais significativo com o protagonismo de Clara Moneke, uma mulher preta retinta. Trata-se de uma representatividade rara na televisão brasileira.