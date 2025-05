Comitiva internacional vê avanços e contradições raciais em Salvador

Uma das propostas do SCoRE é promover a 'cura racial', um conceito que se baseia em conexões humanas e empatia. "Trata-se de conectar as pessoas com a humanidade que todas compartilham, construindo vínculos baseados na verdade e na história. Só assim será possível ampliar o movimento e engajar mais pessoas", explicou Tabron.

Parceria entre a Fundação Kellogg e o Fundo Baobá garantiu investimentos de U$25 milhões em projetos de equidade racial Imagem: Fundo Baobá

Ela destacou que muitas pessoas brancas se sentem ameaçadas pelas políticas de igualdade racial, como se estivessem perdendo espaço. "Eles acham que se nós estamos ganhando, eles estão perdendo. Mas não é uma questão de dividir um bolo limitado. Quanto mais oportunidades houver, mais elas se multiplicam. Precisamos mudar essa mentalidade".

"Queremos que as pessoas celebrem nossas vitórias assim como celebram as próprias. O desafio está em remover essa sensação de ameaça, superar narrativas de culpa e promover conexões reais. O que vimos aqui em Salvador não é apenas resistência. É uma visão de futuro construída com afeto, memória e coragem. É isso que queremos levar para o mundo", disse.

Com exceção de Hélio Santos e da antropóloga da Guatemala, Alicia Velásquez Nimatuj, todos os membros do SCoRE são especialistas em políticas públicas e direitos humanos dos Estados Unidos, de diferentes ascendência, a exemplo do Caribe, México, China, Índia, Palestina, em um rica diversidade étnica.

Também estiveram no encontro em Salvador, realizado no dia 02 de maio, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco e a Secretária de Igualdade Racial, dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, Ângela Guimarães, além de intelectuais, artistas e ativistas do movimento negro.