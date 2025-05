Paulo Vieira quer mostrar que o homem negro pode ser livre, apesar da dor

O próprio artista foi alvo desse dedo em riste logo após a publicação do episódio do podcast. Paulo Vieira sofreu críticas nas redes por comentar a forma como parte do público negro no Brasil recepcionou o conceito de Wakanda, do universo Pantera Negra. Para ele, não precisamos que Hollywood nos diga como nos conectar à ancestralidade africana. Nossa relação com a África, diz, é direta — e construída a partir da dor, da ausência que só será preenchida com a cultura, a religião e a música. "Não há tamanho de África capaz de preencher esse buraco que não seja por uma reconstrução mítica", afirmou.

Talvez o problema esteja na generalização da expressão "movimento negro" usada por Paulo ao se referir a quem celebrou Wakanda. Ainda assim, sua crítica ecoa em muitos negros brasileiros que veem nesse tipo de representação uma versão superficial de uma busca profunda por pertencimento.

O episódio do Mano a Mano revelou um artista sensível, consciente de seu papel na valorização da população negra. A consciência racial que, segundo ele, o salvou de estar perdido no mundo, é a mesma que atravessa suas criações: seja nos diálogos afetuosos com personagens do Brasil profundo, seja nas piadas que subvertem o próprio sistema que o deu visibilidade, ao humor que emerge das margens. "Quero mostrar com o meu trabalho que o homem negro pode ser livre", afirmou Paulo Vieira.

Esse desejo se materializa em Pablo e Luisão, série criada por ele, que estreou nesta semana no Globoplay. Inspirada em sua própria família do Tocantins, a produção representa o maior investimento da Globo no humor nos últimos anos, gênero que perdeu espaço na grade da emissora. É símbolo de uma mudança. A tradicional imagem da "família brasileira", por décadas encarnada em personagens brancos de classe média, agora ganha uma narrativa preta, periférica e do norte do país.

Mais que comédia, a série é um marco na valorização das potências criativas negras na TV. Ao se colocar como autor e sua família como protagonista, Paulo reivindica para o homem negro o direito não apenas ao riso, mas à complexidade — e, sobretudo, à liberdade de ser múltiplo.

Mas ele sabe — como tantos de nós — que essa liberdade ainda é vigiada, condicionada, regulada. Como disse no podcast: nossa revolução foi calculada pelo sistema. Ainda assim, seguimos. Criando, existindo, ocupando. E, sempre que possível, nos reconhecendo uns nos outros.