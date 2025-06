Covardes no STF, valentões no Congresso: a hipocrisia bolsonarista exposta

Um dado coerente do levantamento é que, entre os mais ricos, justamente os que seriam mais atingidos pelas propostas de justiça tributária do atual governo, a percepção negativa sobre Lula é significativamente maior. Não por acaso são esses mesmos setores que se beneficiaram da leniência fiscal do governo anterior, do desmonte de políticas sociais e da manutenção de privilégios, ainda defendidos pelo parlamento.

Agora, diante de um governo que propõe isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil, que zera impostos de alimentos da cesta básica e que tenta reverter o cenário de injustiça estrutural no sistema tributário, a reação imediata e dura do mercado e de um Congresso comprometido com interesses corporativos, privilégios pessoais e chantagens permanentes.

Uma oposição ruidosa, que inclui partidos com ministérios no próprio governo, obstrui avanços e transforma sessões em palco para vídeos de redes sociais. Parlamentares que defendem cortes na Farmácia Popular e na Educação Básica silenciam sobre os R$ 52 bilhões em emendas parlamentares que utilizam como moeda de troca. Tampouco falam em tributar grandes fortunas ou dividendos milionários. A conta, como sempre, é empurrada para os mais vulneráveis.

Nesses recortes de realidade dos vídeos que circulam nas redes do ódio não estão as propostas concretas para o país. Não estão os dados positivos da economia, a queda histórica no desemprego, o aumento do rendimento acima da inflação e a diminuição da fome. O que sobrevive é o ruído cuidadosamente editado para caber no formato viral.

Há, sim, sérios problemas de comunicação no governo e dilemas internos causados por uma coalizão frágil e heterogênea. Mas a pesquisa não revela apenas descontentamento: revela a fragilidade de uma população ainda incapaz de distinguir quem, de fato, a defende.

Os cortes exigidos pelo Congresso recaíam sempre sobre os mais pobres. O acesso à renda, à educação e à informação de qualidade é, também, um antídoto contra a desinformação que alimenta os números da pesquisa de popularidade. Quando a população, sufocada por problemas crônicos e desorientada por uma avalanche de fake news, não distingue mais quem propõe soluções reais de quem apenas grita mais alto, a democracia se torna refém da histeria.