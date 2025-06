Congresso quer minar Governo Lula, mas atinge cruelmente o Brasil

As últimas movimentações do Congresso Nacional revelam uma estratégia que, sob o pretexto de enfraquecer o governo Lula, acaba por ferir diretamente os interesses da população brasileira.



A rejeição do decreto presidencial que alterava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma medida voltada à correção da injustiça tributária e à redução do déficit fiscal, é apenas a face mais recente dessa ofensiva.



O decreto visava desonerar setores mais pobres e preservar investimentos em áreas sociais, ao passo que buscava formas de compensação pela via da tributação de rendas mais altas. No entanto, o que se viu foi a articulação de uma maioria parlamentar contrária à medida, numa votação realizada em plenário esvaziado, sem debate público consistente.



A rejeição não se deu por um cuidado com o bolso do cidadão comum, mas por pura oposição à atual gestão, e ainda uma resistência a qualquer tentativa de fazer os mais ricos contribuírem proporcionalmente com os rumos do país. Para muitos deputados, a contribuição dos mais ricos deve ser apenas em suas candidaturas, já que esse tem sido o compromisso de muitos mandatos: a defesa dos interesses de grupos com poder de pressão econômica ou política.

Defesa dos interesses de grupos de pressão econômica

A lógica que orienta essa atuação do Legislativo é proteger os privilégios próprios e das elites econômicas, que financiam muitas candidaturas, blindando seus lucros de qualquer interferência do Estado, mesmo que isso signifique aprofundar desigualdades históricas.



A incoerência dessa mesma maioria parlamentar é flagrante. São os mesmos que se dizem preocupados com os "gastos públicos", mas não abrem mão de subsídios bilionários ao agronegócio, não questionam o volume absurdo destinado ao pagamento da dívida pública com juros altos e discordam das medidas contra os super salários.



Para completar a tragédia, ainda aprovaram o aumento do número de deputados federais, uma medida que, além de inflar a máquina estatal, onera ainda mais o contribuinte. A proposta, já aprovada na Câmara e Senado, eleva de 513 para 531 o número de deputados federais, gerando um aumento de custo de, pelo menos, de 95 milhões de reais por ano aos cofres públicos.



O Brasil não precisa de mais deputados, aliás, o Estado não suporta mais. Se há um discurso de austeridade, ele vale apenas para os pobres.

Enfrentamento ao Executivo e ao Judiciário

No fundo, o Congresso age em busca de poder e dinheiro. Os ataques ao governo federal são uma forma de chantagem por mais emendas parlamentares, instrumento que, em vez de servir ao desenvolvimento regional, tornou-se moeda de troca e campo fértil para desvios.



A Polícia Federal prendeu na última sexta-feira, 27, dois prefeitos da Bahia suspeitos de desviar de dinheiro de emendas parlamentares.



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques determinou o afastamento dos dois prefeitos, resultado da operação da Polícia Federal que investiga o desvio do dinheiro de emendas que o deputado federal Félix Mendonça Júnior destinou a municípios baianos de 2021 a 2024.