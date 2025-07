Festejos ao 2 de Julho na Bahia testam popularidade de Lula e de políticos

Estarão no cortejo pelas apertadas ruas históricas da primeira capital do Brasil Colônia e bem próximos dos aplausos ou das vaias dos populares, políticos locais de diferentes ideologias, como o prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) e o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), e também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que mais uma vez marcará presença na maior festa cívica do povo baiano.

"A essência das manifestações ao 2 de Julho é a expressão das tensões políticas do momento. Está na origem da festa, que não nasceu de forma oficial, promovida pelo Estado Imperial, mas sim da vontade das pessoas em manifestar de forma espontânea, relembrando as memórias da luta. Portanto, sempre foi uma oportunidade de manifestação dos tensionamentos do momento político", explica o historiador Sérgio Guerra Filho, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Ele conta que os historiadores que, assim como ele próprio, se dedicaram a pesquisar a festa do 2 de Julho perceberam, em diferentes períodos históricos, essa mesma característica de trazer para as ruas, em meio às memórias de independência, os principais debates políticos nacionais de cada momento. Foi assim quando a escravidão era o tensionamento nacional ao longo do século 19, ou em épocas de regimes ditatoriais do século 20.

Portanto, será possível perceber o sentimento, ao menos dos baianos e visitantes, de quem tem mais apoio popular nas disputas travadas entre o Congresso e o Palácio do Planalto. E se as ruas confirmam ou não as pesquisas que mostram, de um lado, a queda da popularidade do presidente Lula, e do outro, o aumento das menções negativas aos parlamentares nas redes sociais.

Ao longo do desfile, os políticos da Bahia também devem ser cobrados pelos posicionamentos nas votações antipopulares realizadas nas últimas semanas, como a rejeição do decreto presidencial que alterava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); o aumento do número de deputados na Câmara com alto custo para o país e, ainda, a derrubada pelo Congresso dos vetos presidenciais no Marco Regulatório de Energia Offshore, que resultará em um aumento na conta de energia. Talvez um dos principais alvos seja o prefeito da capital baiana, que acaba de enfrentar uma série de greves de servidores municipais, incluindo os professores que paralisaram as atividades por 40 dias, exigindo o pagamento integral do piso salarial da categoria, o que ainda não foi conquistado.

Sentimentos populares por liberdade

Para além das narrativas em torno do 7 de Setembro, o processo de ruptura do poder colonial português contou com demonstrações reais de subversão do povo brasileiro por liberdade.