Tarifaço de Trump revela continuidade de trama golpista bolsonorista

A carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos ao Brasil, com justificativas políticas para o aumento da taxação aos produtos brasileiros, é um afronta direta à soberania brasileira. A comemoração dos bolsonaristas à atitude de Trump, especialmente do filho do ex-presidente do Brasil, revela que a trama golpista contra a democracia brasileira continua e se estende a ações fora do território brasileiro.



Até quando a direita no Brasil vai manter um discurso de patriotismo e defesa da nação, ao mesmo tempo que celebra medidas que prejudicam a economia brasileira e tenta interferir diretamente nas instituições democráticas e na dinâmica política brasileira.



A recente declaração de Donald Trump, afirmando que Jair Bolsonaro só pode ser julgado pelo povo brasileiro, parece óbvia, mas não deixa de ser um recado oportuno à própria classe política nacional, em especial à base de sustentação do bolsonarismo. Em um momento de tensão institucional no Brasil, marcado por uma crise entre Executivo e Legislativo, a lembrança da soberania popular se torna fundamental.



É importante reafirmar quem tem o direito legítimo de julgar os políticos e definir os rumos do país: o povo brasileiro.



O primeiro ponto é justamente que Trump, não sendo brasileiro, sequer deveria se pronunciar sobre a política interna de uma nação soberana. Já bastam os problemas que as decisões sobre taxação aos produtos brasileiros já podem causar nas relações entre os dois países. Ao tentar justificar a injustificável tarifa de 50%, o presidente norte-americano expõe suas reais intenções de se intrometer nas decisões políticas do Brasil, o que é inadmissível.



O que os golpistas que municiaram Trump com informações contra o Brasil deixaram de contar para o presidente norte-americano é que Bolsonaro já foi julgado pelo povo brasileiro. A eleição de 2022 foi esse julgamento, de forma democrática.



Mesmo com uso da máquina pública, orçamento secreto, campanhas difamatórias contra o sistema eleitoral e ações fora das "quatro linhas" democráticas, como o fechamento de rodovias, o então presidente foi julgado e derrotado nas urnas. O povo brasileiro reprovou seu projeto político e escolheu outro rumo para o país.



Isso ocorreu em uma eleição considerada pela imprensa como a mais polarizada da história. Isso porque dois projetos distintos de país se confrontaram: de um lado o então presidente tentando a reeleição e do outro um ex-presidente na busca por mais uma oportunidade de conduzir os rumos do país. Ou seja, projetos altamente conhecidos e que foram amplamente debatidos. Mesmo com as imperfeições do processo, a escolha é consciente e deve ser respeitada.



É justamente esse projeto, escolhido democraticamente, que vem enfrentando sucessivos entraves no Congresso, que parece não compreender ou não aceitar o recado das urnas. Embora também eleitos de forma legítima para representar o povo brasileiro, infelizmente, na prática, deputados e senadores muitas vezes chegam ao parlamento sem a exigência de apresentar uma proposta ao país.



Diferente das eleições ao Executivo, que envolvem intensos debates entre candidatos, apresentação de propostas e programas de governo, sabatinas e exposições constantes pela imprensa, as escolhas legislativas são frequentemente baseadas em vínculos pontuais e aleatórios ou alianças pouco transparentes com interesses econômicos.



Poucos eleitores são capazes de, ao menos, lembrar em quem votaram para o Legislativo ou qual o partido dos parlamentares que receberam seu voto, quanto mais saberem suas propostas para a nação. Mas basta acompanhar as votações no Congresso para entender quais os interesses são privilegiados e defendidos, cada vez com menos esforço em disfarçar a adesão a pautas antipopulares..



Conforme todos sabiam, o atual governo foi eleito com o compromisso de reconstruir políticas públicas, enfrentar desigualdades e proteger os mais vulneráveis.



Assim como nos dois mandatos anteriores e também na gestão da sua sucessora, a proposta apresentada por Lula e pelo arco de alianças em torno da sua candidatura se comprometeu com a distribuição de renda e a retomada do papel do Estado como garantidor de direitos. Isso se confirma nos índices de aprovação que continuam diferentes entre os mais ricos e os mais pobres, entre os trabalhadores e os empregadores.



No entanto, medidas essenciais para esse projeto ser executado, como obrigação constitucional, vêm sendo sistematicamente barradas pelo Legislativo, como ocorreu na derrubada de decretos do Executivo, na recusa em debater a taxação aos mais ricos e a isenção de impostos de renda a quem recebe até R$5 mil.



A população, atenta e conectada, reagiu. As redes sociais tornaram-se espaço legítimo de cobrança e crítica ao Congresso, especialmente diante de privilégios e manobras que contrariam o interesse público, como o aumento do número de deputados e as medidas que tornarão mais cara a conta de energia. Essa mobilização digital, longe de ser radicalismo como tentaram taxar, é a expressão cidadã de quem deseja ver respeitada a vontade popular.



Democracia não se encerra no voto: começa nele. É natural que a sociedade reaja quando percebe que a agenda eleita nas urnas está sendo sistematicamente boicotada. Não se trata de oposição ao papel fiscalizador do parlamento, que é essencial, mas de rejeição ao uso dessa função como instrumento de sabotagem e defesa de interesses pessoais.



A forma como a população tem se manifestado nas redes, mesmo que impulsionada pelo partido do atual governo, confirma a máxima obviedade da mensagem trumpista de soberania do povo brasileiro. A rejeição ao comportamento abusivo do Congresso e, agora, contra a perseguição econômica de Trump ao Brasil, reafirma o julgamento das urnas e a cobrança pelo respeito aos valores democráticos e pela soberania brasileira.



Vale lembrar que Bolsonaro ainda responde judicialmente pela sua participação da tentativa de golpe em janeiro de 2023 e já foi julgado e tornado inelegível por abuso de poder político pela Justiça Brasileira, outra instituição legítima que, mesmo sem ter sido eleita diretamente, representa o povo brasileiro na vital defesa da Constituição. Foi essa Justiça que impediu retrocessos e tentativas de golpes e tem garantido a continuidade do Estado Democrático de Direito diante de ameaças graves.



A direita Bolsonarista quer antecipar o processo eleitoral, tentando minar o governo e fortalecer o retorno da proposta derrotada. Mas deve aguardar as eleições de 2026, Somente elas poderão dar a oportunidade da atual gestão ser julgada e, quem sabe, reprovada. Assim como cada mandato parlamentar.



Até lá, é dever das instituições da República zelar pelo desenvolvimento do país no rumo decidido por seu povo.