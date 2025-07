Vereador denuncia perseguição após expor crise na educação em Salvador

"O prefeito, em uma manobra política, incorporou gratificações ao salário e acabou com a carreira da categoria das professoras e dos professores do município. Isso não é pagar o piso, é acabar com o plano de carreira. A greve é por merenda de qualidade, escolas com acessibilidade e climatização, um ambiente seguro e digno para trabalho e estudo", destaca o vereador.

Crítica ao modelo de gestão

Ele também critica a gestão por contratar pacotes pedagógicos padronizados de consultorias privadas, equipamentos de baixo custo e supostos contratos com indícios de superfaturamento, sem garantir a manutenção adequada. "Soma-se a tudo, a falta de uma política de educação que escute os professores, ausência de um projeto político-pedagógico que leve em consideração as especificidades da nossa rede, a falta de valorização profissional e uma forte tendência de privatização da educação pública", completa.

A Prefeitura afirma que a campanha salarial do ano de 2025 resultou em aumentos que variam de 9% a 18% para os profissionais da educação, percentuais que estariam acima do reajuste do piso nacional, de 6,27%. Ainda de acordo com a prefeitura, com a nova legislação, aprovada pela Câmara de Vereadores, nenhum professor da rede municipal receberá remuneração inferior ao piso nacional, hoje fixado no valor de R$4.867,77.

Além da defesa dos docentes, algumas iniciativas de Hamilton geraram insatisfação dos outros vereadores. Ele votou contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, por considerá-la excludente e com ausência de participação popular, além de cobrar a criação de uma CPI para investigar o desvio de verbas da Secretaria Municipal de Educação. As irregularidades foram denunciadas na operação Overclean da Polícia Federal, que apura desvios que podem chegar a R$?67 milhões em diversas prefeituras baianas, inclusive Salvador.

Hamilton é autor do projeto que poderá tornar obrigatório o ensino da capoeira nas escolas públicas municipais. "A escola pública na cidade com mais negros fora do continente africano precisa incentivar o conhecimento cultural. Nosso projeto tem uma preocupação em propor uma educação pluralista e inclusiva, com práticas antirracistas e de reconhecimento das nossas identidades", justifica.