Preta Gil e a coragem em nome próprio

Na semana em que se celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e em que a Marcha das Mulheres Negras reivindica o Bem Viver, o direito de imaginarmos outros mundos, livres do racismo e do sexismo, em outros laços de harmonia com a natureza e com a comunidade, é preciso pensar os ensinamentos dessas vidas pretas, em seus gestos mais simples, que se eternizam.

É preciso lembrar da força das tantas imagens de Preta Gil que inspiram: ela subindo o Complexo do Alemão para ação social, entrando no Congresso na luta pelo direito à união homoafetiva, o mergulho no mar da Bahia em agradecimento à vida ou cantando com o pai uma música tão tocante, que compartilha com o mundo o amor e também as dores mais íntimas da família.

Preta Gil nos deixa a certeza de que é possível acreditar na vida, mesmo quando tantas pedras precisam ser pisadas e tantas barreiras derrubadas. Com dignidade, ela honrou seu nome e seu sobrenome. E será sempre bem lembrada pelo que sempre foi: coragem em nome próprio.