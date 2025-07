Katiúcha Watuze: Mulheres negras 40+ seguem revolucionando

O Festival ainda contou com nomes do jornalismo, como Vanderson Nascimento, Rita Batista, Luana Souza e Luana Assis e uma reverência ao legado deixado por Preta Gil e a jornalista Wanda Chase, que morreu em abril.

Durante o evento, essas potências criativas compartilharam suas trajetórias e conquistas e reafirmaram o empenho por mais respeito e oportunidades.

"É uma luta coletiva. Tudo nosso é coletivo e a curadoria do Negritudes é coletiva, e precisa ser respeitosa, mas com objetivos estratégicos. Buscamos nomes de relevância e que agregam público, porque precisamos mostrar para as marcas quantas pessoas querem um evento como esse. Quanto mais força a gente tiver, mais a gente vai alcançar os nosso, aumentar a visibilidade, trazer recursos e ascensão", detalha Katiúcha.

TV ainda relevante

Katiúcha faz questão de ressaltar que, mesmo com o crescimento da internet, a televisão continua sendo um espaço estratégico de disputa das narrativas para a população negra.

"A televisão no Brasil tem uma força que não tem em nenhum país do mundo. Principalmente a Globo, que construiu um vínculo afetivo com o povo brasileiro que é muito real. As pessoas ainda organizam suas rotinas a partir do horário da grade da televisão. Então ver esses produtos, com protagonismo negro, no horário nobre, é pegar esse vínculo afetivo com a população brasileira e dar uma retorcida nele", observa.