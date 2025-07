Lula mostra avanço ao chamar Evaristo e outras vozes negras para Conselhão

Novos nomes

Além da autora mineira, outras personalidades negras com trajetórias reconhecidas na academia, no ativismo e na formulação de políticas públicas também passarão a integrar o colegiado, com a perspectiva de contribuir com propostas para o enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil.

Entre os novos nomes estão a psicóloga Cida Bento, referência em estudos sobre racismo e autora de 'O pacto da branquitude'; a pesquisadora em saúde pública da FioCruz e professora da Universidade Federal do Piauí Elaine Nascimento; Rosa Negra Ferreira, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU); Berenice Gomes da Silva, integrante do Grupo de Estudos em Política, Lutas Sociais e Ideologia (Gespolis); Linda Rosa Rodrigues, diretora da Escola Afro-Criativa Olodum; e Antônio Carlos "Vovô" dos Santos, presidente do Ilê Aiyê, o bloco afro mais antigo do país, fundado em 1974.

Outros conselheiros negros foram reconduzidos ao órgão para o novo biênio, como Alcielle dos Santos, diretora de educação do Instituto Iungo de formação de professores; o educador social e fundador da Uneafro Brasil, Douglas Belchior; e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

Esta será a quinta reunião plenária do Conselhão. Entre as iniciativas mais recentes na área das relações raciais estão o Glossário às Avessas, o Pacto pela Igualdade Racial e o curso de Estudos Afro-Latino-Americanos, voltado para a formação de servidores públicos

As discussões do Conselhão são organizadas em cinco comissões: Combate às Desigualdades; Direitos e Democracia; Assuntos Econômicos; Tecnologia e Inovação; e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Além da plenária, que acontece semestralmente, as comissões do Conselhão costumam se reunir recorrentemente para tratar de questões mais direcionadas a assuntos específicos, com o objetivo de formular recomendações de políticas públicas ao presidente Lula.