Prefeito é autoritário ao censurar especialista no SUS por falar 'todes'

O que era para ser a abertura de um espaço democrático, a XV Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, foi interrompido por um ato de censura autoritária protagonizado pelo prefeito Abílio Brunini (PL), nesta quarta-feira (30).

Ao se incomodar com o uso do pronome neutro "todes" na saudação inicial da conferencista Maria Inês Barbosa, doutora em saúde pública pela USP, professora da Universidade Federal do Mato Grosso e referência nacional na área de saúde, o prefeito interrompeu de forma arrogante a fala da convidada e a advertiu publicamente, ameaçando suspender sua participação caso insistisse no uso do termo.

A reação imediata e firme da professora revelou o tamanho da violência cometida: "Deixemos claro. Estou falando de um direito. Estou falando que o acesso universal igualitário é para todas, todos e todes. E o senhor não se preocupe, porque não vai precisar me retirar da sala. Eu me retiro", respondeu Maria Inês Barbosa, sob forte reação da plateia contra a ação do prefeito.