Carla Akotirene: 'As bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas'

As bancas de heteroidentificação foram instituídas como um mecanismo de aprimoramento da Lei de Cotas, sancionada em 2012, para evitar fraudes. A lógica é que o racismo no Brasil se manifesta sobretudo pela aparência. É o fenótipo, e não a ascendência, que determina quem sofre as exclusões do racismo estrutural. Por isso, as comissões avaliam traços como cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz e da boca.

Mesmo apresentando imagens e reforçando seu histórico acadêmico como cotista em uma graduação em biomedicina pelo Prouni, o recurso de Samille foi negado por duas comissões. A UFF informou, em nota ao UOL, que as bancas são independentes e formadas por servidores e estudantes "capacitados, com formação específica em letramento racial".

Carla Akotirene, doutora em estudos de gênero, mulheres e feminismos pela UFBA e autora de obras como Interseccionalidade (2019), Ó Paí, Prezada (2020) e É Fragrante Fojado Dôtor Vossa Excelência (2024), contesta duramente o desfecho do caso.

Eu tenho um entendimento que é o da maioria de nós, militantes da comunidade negra, de que houve uma injustiça. Isso funciona com o próprio dispositivo de racismo institucionalizado. Não foi o movimento negro que selecionou a banca. Não podem estar culpando o movimento negro. A melhor forma de sabotar uma ação é se infiltrando como um ajudante, como alguém que está ali para incentivar. Eu percebo que as bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas por interesses dúbios, que têm a ver sim com o histórico da elite branca desse país que não quer abrir mão de seus privilégios.

Akotirene lembra a luta histórica do movimento negro por ações afirmativas, iniciada bem antes da legislação federal. Segundo ela, "se não fosse o movimento negro, não teríamos vagas nas universidades. Foi a Vossa Magnífica Ivete Sacramento, reitora da UNEB (Universidade do Estado da Bahia), a pioneira em usar a prerrogativa institucional para a reserva de vagas aos indígenas e negros (pretos e pardos), em 2001".

A pesquisadora também chama atenção para o fato de que esses impasses nas bancas de heteroidentificação têm se concentrado em cursos como medicina e direito.