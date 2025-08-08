Carla Akotirene: 'As bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas'
"As bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas". Essa é a afirmação da escritora e pesquisadora Carla Akotirene ao comentar o caso de Samille Ornelas, 31, aprovada pela Lei de Cotas no curso de medicina da UFF (Universidade Federal Fluminense), mas impedida de efetivar a matrícula após ser considerada "inapta" pela banca avaliadora.
Nascida em Itanhém, no extremo sul da Bahia, e ex-aluna de escola pública, Samille foi aprovada em 2024 pelo Sisu na modalidade de cotas para pretos e pardos, com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário-mínimo, para a UFF, em Niterói (RJ).
No ato da inscrição, a estudante enviou um vídeo, como determina o edital, confirmando a autodeclaração como parda. Ainda assim, foi desclassificada. Segundo o comitê de heteroidentificação da universidade, Samille não apresentaria "características fenotípicas compatíveis" com a política de cotas raciais.
As bancas de heteroidentificação foram instituídas como um mecanismo de aprimoramento da Lei de Cotas, sancionada em 2012, para evitar fraudes. A lógica é que o racismo no Brasil se manifesta sobretudo pela aparência. É o fenótipo, e não a ascendência, que determina quem sofre as exclusões do racismo estrutural. Por isso, as comissões avaliam traços como cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz e da boca.
Mesmo apresentando imagens e reforçando seu histórico acadêmico como cotista em uma graduação em biomedicina pelo Prouni, o recurso de Samille foi negado por duas comissões. A UFF informou, em nota ao UOL, que as bancas são independentes e formadas por servidores e estudantes "capacitados, com formação específica em letramento racial".
Carla Akotirene, doutora em estudos de gênero, mulheres e feminismos pela UFBA e autora de obras como Interseccionalidade (2019), Ó Paí, Prezada (2020) e É Fragrante Fojado Dôtor Vossa Excelência (2024), contesta duramente o desfecho do caso.
Eu tenho um entendimento que é o da maioria de nós, militantes da comunidade negra, de que houve uma injustiça. Isso funciona com o próprio dispositivo de racismo institucionalizado. Não foi o movimento negro que selecionou a banca. Não podem estar culpando o movimento negro. A melhor forma de sabotar uma ação é se infiltrando como um ajudante, como alguém que está ali para incentivar. Eu percebo que as bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas por interesses dúbios, que têm a ver sim com o histórico da elite branca desse país que não quer abrir mão de seus privilégios.
Akotirene lembra a luta histórica do movimento negro por ações afirmativas, iniciada bem antes da legislação federal. Segundo ela, "se não fosse o movimento negro, não teríamos vagas nas universidades. Foi a Vossa Magnífica Ivete Sacramento, reitora da UNEB (Universidade do Estado da Bahia), a pioneira em usar a prerrogativa institucional para a reserva de vagas aos indígenas e negros (pretos e pardos), em 2001".
A pesquisadora também chama atenção para o fato de que esses impasses nas bancas de heteroidentificação têm se concentrado em cursos como medicina e direito.
Sabemos que o racismo institucionalizado se dá pela necropolítica. Direito e medicina, essas áreas são concorridas, já que é a saúde pública e a segurança pública que nos matam. A elite desse país não tem interesse em vagas que não são aquelas reguladoras da saúde pública, da segurança pública e da nossa presença na docência do ensino superior, porque ali se produz conhecimento e, por consequência, também as políticas públicas.
Akotirene finaliza com um chamado à memória e à consciência política dos que acessam o ensino superior pelas cotas: "Lembrem-se do movimento negro após conseguirem seus diplomas. Urge aprimoramento das militâncias acadêmicas".
Samille Ornellas contou ao UOL que não desistiu de estudar medicina. Enquanto aguarda o recurso, ela voltou a estudar para o Enem e diz que continua acreditando na política de cotas. "Foi realmente através das ações afirmativas que eu cheguei onde eu estou. Eu sou parda e tenho direito de usar. Sou vítima de uma banca despreparada".
