Lázaro Ramos e Maíra Azevedo provocam debate sobre paternidade responsável

A urgência dessa pauta é evidente tanto pelas denúncias de sobrecarga materna quanto por números dramáticos: mais de 100 mil crianças no Brasil são registradas todos os anos sem o nome do pai na certidão. E mesmo quando o nome está lá, muitas crescem sem presença real ou compromisso paterno, restando como única saída a resistência das "mães solo".

É justamente esse cenário que Maíra retrata com talento em seu espetáculo, mostrando como a vida das mães seria menos exaustiva se os homens não se amparassem no privilégio patriarcal para se ausentar da missão de cuidar.



Em 2020, Tia Má, como também é conhecida, já havia compartilhado sua experiência em relacionamentos com parceiros abusivos, no livro 'Como se Livrar de um Relacionamento Ordinário', sua estreia na literatura. Assim como Lázaro, Maíra também enveredou pela literatura infantil e esse ano publicou 'A menina que não sabia que era bonita'.

Desde 2010, Lazinho lançou obras como, 'Caderno de rimas de João', Caderno sem rimas de Maria', 'O Pulo do Coelho', 'Edith e a velha sentada' e o mais recente, 'Sinto o que que sinto', um dos destaques da Flipelô 2025, que levou o escritor também a participar de atividades com o público infantil do festival.

Neste Dia dos Pais, Maíra Azevedo e Lázaro Ramos, com a arte e a literatura comprometidas que produzem, oferecem um convite à reflexão sobre a urgência de uma paternidade que só se realiza plenamente pelo amor e dedicação aos filhos e, sobretudo, pela valorização e respeito às mulheres.