Lázaro Ramos e Maíra Azevedo provocam debate sobre paternidade responsável
Neste fim de semana em que se celebra o Dia dos Pais, foi muito significativa a presença de Lázaro Ramos e Maíra Azevedo nos palcos de Salvador, provocando, cada um a seu modo, reflexões urgentes sobre paternidade e responsabilidades compartilhadas.
No palco da cidade natal, nesta sexta e sábado, a jornalista, escritora e atriz Maíra Azevedo estreou 'E eu com tudo isso?', monólogo tragicômico, com direção geral de Magali Moraes e produção de Val Benvindo, que transforma em arte as dores e delícias da rotina de uma mãe sobrecarregada.
Entre risos e lágrimas, Maíra narra a maratona diária comum a muitas mães que se desdobram entre o cuidado com filhos de idades diferentes, pais idosos, trabalho, casa, preocupações com o corpo e a carreira, enquanto tenta conciliar amizades, negociar com um pai ausente e ainda exercitar a paciência com o pai presente.
Porque, mesmo quando são parceiros, muitos homens demonstram dificuldade em lidar com tarefas simples, como encontrar objetos dentro de casa, quanto mais com o desafio do cuidado integral dos filhos. Com humor afiado e crítica certeira, Maíra celebra a força das mulheres sem romantizar a sobrecarga, cobrando dos homens uma mudança real de postura.
É a inteligência da jornalista antenada, que conecta fatos pessoais a temas sociais e com graça e deboche dialoga com a plateia, com a mesma força cênica e desenvoltura dos vídeos da internet e comentários televisivos que a popularizaram.
Gratidão às mulheres
Na manhã de sábado, o ator, diretor, escritor e apresentador Lázaro Ramos participou de uma conversa afetuosa e profunda com as jornalistas Flávia Oliveira e Isabela Reis, em uma gravação especial do 'Podcast Angu de Grilo', durante a programação da Flipelô, a Festa Literária Internacional do Pelourinho, no centro histórico de Salvador.
Para uma plateia vibrante, Lázaro falou sobre suas referências ativistas e literárias, sua trajetória multifacetada nas artes (sempre impulsionado pela urgência de falar de assuntos silenciados), sua dedicação à escrita, que já rendeu dez obras e, com emoção, sobre a relação de amor e amizade com o pai, com os filhos e com mulheres fundamentais em sua vida: a mãe, a tia-avó, a esposa Taís Araújo e a atriz Ruth de Souza, personagem do seu próximo lançamento literário 'A Rainha da Rua Paissandu'.
Lázaro destacou o papel central das mulheres em sua formação pessoal, artística e política, como relata no livro 'Nossa Pele: Continuando a Conversa', lançado este ano, que traz memórias muito íntimas e reflexões autoanalíticas, a ponto do autor ter cogitado não publicá-lo.
Muito oportuno para a proximidade das celebrações em torno do Dia dos Pais, na conversa, Lazinho compartilhou a experiência transformadora da paternidade na relação com os filhos João Vicente, 14, e Maria Antonia, 10. Ele revelou o pensamento conjunto dele e de Taís de que 'limite também é amor e cuidado' e contou sobre a decisão de preservar as crianças da exposição pública, respeitando o tempo e o desejo delas próprias.
Ampliação da Licença Paternidade
A partir de sua própria experiência, Lázaro reforçou a necessidade de repensar o papel paterno, cobrando mais responsabilidade dos pais e defendeu a ampliação da licença paternidade, hoje de apenas cinco dias.
No Congresso, tramitam projetos que propõem estender esse período para, pelo menos, 30 dias ou permitir a permuta do tempo de licença entre mães e pais, garantindo cuidados essenciais nos primeiros meses de vida.
Recentemente, Lázaro gravou um vídeo sobre o tema e disse ter sido bombardeado de críticas, motivadas pela postura irresponsável de muitos pais que alimenta a desconfiança sobre se esses dias de licença seriam realmente bem aproveitados.
A urgência dessa pauta é evidente tanto pelas denúncias de sobrecarga materna quanto por números dramáticos: mais de 100 mil crianças no Brasil são registradas todos os anos sem o nome do pai na certidão. E mesmo quando o nome está lá, muitas crescem sem presença real ou compromisso paterno, restando como única saída a resistência das "mães solo".
É justamente esse cenário que Maíra retrata com talento em seu espetáculo, mostrando como a vida das mães seria menos exaustiva se os homens não se amparassem no privilégio patriarcal para se ausentar da missão de cuidar.
Em 2020, Tia Má, como também é conhecida, já havia compartilhado sua experiência em relacionamentos com parceiros abusivos, no livro 'Como se Livrar de um Relacionamento Ordinário', sua estreia na literatura. Assim como Lázaro, Maíra também enveredou pela literatura infantil e esse ano publicou 'A menina que não sabia que era bonita'.
Desde 2010, Lazinho lançou obras como, 'Caderno de rimas de João', Caderno sem rimas de Maria', 'O Pulo do Coelho', 'Edith e a velha sentada' e o mais recente, 'Sinto o que que sinto', um dos destaques da Flipelô 2025, que levou o escritor também a participar de atividades com o público infantil do festival.
Neste Dia dos Pais, Maíra Azevedo e Lázaro Ramos, com a arte e a literatura comprometidas que produzem, oferecem um convite à reflexão sobre a urgência de uma paternidade que só se realiza plenamente pelo amor e dedicação aos filhos e, sobretudo, pela valorização e respeito às mulheres.
