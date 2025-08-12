Modernismo Negro desafia racismo do cânone acadêmico e vence Prêmio Jabuti

"O Modernismo Negro não dialoga de maneira amistosa com a tradição da literatura brasileira, nem com a crítica mais antiga, nem com a contemporânea. Ele marca um diálogo mais de perto com intelectuais negros e, em grande parte, da Bahia, propondo outro caminho de interpretação da literatura por dentro da experiência negra".



Jorge Augusto já publicou "Muvuca" (2024), "O Mapa de Casa" (2023), "Contemporaneidades Periféricas" (2018), entre outros títulos.

Fora do eixo sudestino de validação

Apesar de reconhecer o impacto político e epistêmico da premiação, Jorge é cauteloso ao avaliar o lugar ocupado pela literatura negra hoje na academia e no mercado editorial.

"É absolutamente cedo para mensurar. Teremos que ver, ao longo dos meses, o quanto esse debate poderá circular efetivamente nas diferentes esferas da literatura brasileira ou se a premiação será o seu limite", pondera.

A vitória do livro se insere num contexto em que outros dois professores da Universidades Federal da Bahia, Naomar Almeida Filho e João Carlos Salles, também foram premiados no Jabuti Acadêmico, nas áreas da Saúde Coletiva e Filosofia, respectivamente, o que levanta a possibilidade de um deslocamento do 'eixo sudestino de validação' no campo científico.

Para Jorge, no entanto, é preciso olhar com cuidado. "São nomes de ampla circulação nacional, com estruturas institucionais consolidadas. Não é o meu caso, nem o de nenhum outro pesquisador negro da Bahia. Para nós, ainda não há essa possibilidade estrutural de incorporação a uma cena nacional mais sólida".