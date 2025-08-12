Modernismo Negro desafia racismo do cânone acadêmico e vence Prêmio Jabuti
Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Jorge Augusto venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024 na categoria "Letras, Linguística e Estudos Literários" com o livro Modernismo Negro, da editora Segundo Selo.
A obra, fruto de sua tese de doutorado, propõe uma reinterpretação do movimento modernista brasileiro a partir das experiências negras e periféricas, destacando a relevância da produção de Lima Barreto.
"Não se trata, talvez, de um resgate, efetivamente. Mas da circulação de uma outra forma de interpretar a obra de Lima Barreto, partindo da experiência negro-periférica e do repertório cultural negro no Brasil", afirma o professor, que também atua no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia e coordena o grupo de pesquisa Perifa, na (UESB).
Negritude em Lima Barreto
Em entrevista à coluna, Jorge Augusto defende que a obra de Barreto tem sido amplamente lida, mas majoritariamente por pesquisadores brancos e a partir de referenciais teóricos tradicionais, que tendem a minimizar ou ignorar a centralidade da cultura negra na sua produção.
Esses olhares enxergaram um observador neutro e distante da realidade no escritor de obras como 'Recordações do Escrivão Isaías Caminha', Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Bruzundangas, entre outros textos críticos de Lima Barreto.
"Isso criou algumas confusões como, por exemplo, Lima Barreto ser confundido com um flâneur, ter apagada sua aproximação com religiões de matriz africana ou ignorada a importância da periferia em sua obra", apontou o pesquisador.
Ao oferecer novas possibilidades de leitura da obra barretiana, Modernismo Negro "nos permite vislumbrar as relações raciais brasileiras sob uma ótica ética, política e epistemológica da cultura negra, permitindo pensar saídas para o racismo brasileiro a partir das experiências negras", acredita.
Para Jorge Augusto, isso envolve não apenas incluir a pessoa negra no funcionamento de uma sociedade racista. "Além disso, tentar produzir uma sociedade não racista, baseada no compartilhamento do espaço, da cultura e dos meios necessários para a vida".
Por uma ética negra
O autor recorre a exemplos práticos para ilustrar o que chama de ética negra, um outro funcionamento social já presente em comunidades quilombolas, aldeados e indígenas, nos congados, reizados, terreiros e tantas espaços de cultura negra marcados por formas de vida coletivas e solidárias.
Essa ética, destaca o professor, "obviamente não é conciliável com o sistema neoliberal no qual vivemos", e por isso mesmo, segundo ele, é tão combatida. "É isso que tanto se odeia nas culturas negras e indígenas: sua capacidade de instrumentalizar uma forma de organização social muito melhor do que a que temos hoje", sugere.
Ao ser reconhecido pelo Jabuti, premiação criticada pela ausência de negros no júri e entre os indicados, Jorge Augusto chama atenção para o ineditismo do prêmio dado a um autor negro, nordestino, vinculado a uma editora baiana independente.
"O Modernismo Negro não dialoga de maneira amistosa com a tradição da literatura brasileira, nem com a crítica mais antiga, nem com a contemporânea. Ele marca um diálogo mais de perto com intelectuais negros e, em grande parte, da Bahia, propondo outro caminho de interpretação da literatura por dentro da experiência negra".
Jorge Augusto já publicou "Muvuca" (2024), "O Mapa de Casa" (2023), "Contemporaneidades Periféricas" (2018), entre outros títulos.
Fora do eixo sudestino de validação
Apesar de reconhecer o impacto político e epistêmico da premiação, Jorge é cauteloso ao avaliar o lugar ocupado pela literatura negra hoje na academia e no mercado editorial.
"É absolutamente cedo para mensurar. Teremos que ver, ao longo dos meses, o quanto esse debate poderá circular efetivamente nas diferentes esferas da literatura brasileira ou se a premiação será o seu limite", pondera.
A vitória do livro se insere num contexto em que outros dois professores da Universidades Federal da Bahia, Naomar Almeida Filho e João Carlos Salles, também foram premiados no Jabuti Acadêmico, nas áreas da Saúde Coletiva e Filosofia, respectivamente, o que levanta a possibilidade de um deslocamento do 'eixo sudestino de validação' no campo científico.
Para Jorge, no entanto, é preciso olhar com cuidado. "São nomes de ampla circulação nacional, com estruturas institucionais consolidadas. Não é o meu caso, nem o de nenhum outro pesquisador negro da Bahia. Para nós, ainda não há essa possibilidade estrutural de incorporação a uma cena nacional mais sólida".
Ele ressalta que há um abismo entre o reconhecimento institucional de pesquisadores brancos e negros, sobretudo nordestinos, citando nomes com ampla produção e destaque como Florentina Souza, Osmundo Pinho, Ângela Figueiredo, Silvio Roberto Oliveira, Denise Carrascosa, Henrique Freitas, que não circulam comumente nos grandes eventos do Sudeste, como as bienais do Rio de Janeiro e de São Paulo.
"Há uma barreira que o intelectual nordestino precisa romper para chegar a expor de forma ampla sua obra e ter seu trabalho reconhecido fora da região. Se esse obstáculo existe para pessoas influentes e com ampla circulação, imagine para intelectuais negros baianos que não tem acesso a determinadas redes de reconhecimento", afirma.
A trajetória da própria editora Segundo Selo, que publicou Modernismo Negro, ajuda a ilustrar esse cenário. Criada há 12 anos por Jorge Augusto e Fernanda Santiago, mulher negra, antropóloga e escritora, a editora tem se destacado pela publicação de intelectuais e escritores negros.
Em 2022, a Segundo Selo foi finalista do Jabuti Literário com o livro Palavra Preta, de Tatiana Nascimento. Em 2023, chegou à final do Prêmio Oceanos com Diário da Encruza, de Ricardo Aleixo. E agora, em 2024, vence o Jabuti Acadêmico.
O reconhecimento do Modernismo Negro em um prestigiado prêmio do país evidencia o vigor e a urgência da produção intelectual negra, que tem reconfigurado os caminhos da crítica literária e ampliado as possibilidades de leitura do Brasil, um país que, como Lima Barreto antecipou, segue precisando ser escrito e reescrito a partir de suas margens.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.