Janja tinha razão, mas só com Felca a pauta das redes foi levada a sério
O vídeo de 50 minutos publicado pelo influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido Felca, no YouTube, denunciando a exploração, adultização e sexualização de crianças e adolescentes na internet, provocou um efeito imediato.
Em apenas seis dias, a ONG SaferNet registrou um aumento de 114% nas denúncias de pornografia infantil nas redes sociais.
A dimensão do problema, com plataformas permitindo a circulação de conteúdos que violam frontalmente os direitos da infância, finalmente ganhou manchetes, mobilizou autoridades e chegou ao Congresso e à Justiça, que agora discutem responsabilizar empresas por omissão e impor medidas concretas de regulação.
Mas esta não é a primeira vez que o alerta foi feito. Meses antes, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, trouxe o mesmo assunto ao debate público e foi duramente criticada.
Em novembro de 2024, Janja defendeu a regulação das plataformas, criticou a permissividade digital e chegou a xingar Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Exagerou no tom, é verdade, ao usar termos "pouco afetuosos" para se referir ao então auxiliar de Trump que nem mesmo o presidente norte-americano conseguiu aturar.
O que veio depois foi um festival de ataques: Janja foi acusada de "sair do seu lugar" e de "atrapalhar" a liturgia do papel de primeira-dama, que para muitos deveria ser decorativo e silencioso.
Em maio deste ano, durante visita oficial à China, ela pediu a palavra diante de Xi Jinping para falar dos riscos do TikTok, rede social chinesa. A reação? Novamente, comentários depreciativos, insinuações de vaidade e questionamentos sobre "intromissão" em assuntos de Estado.
Integrantes da própria comitiva presidencial, formada por ministros e alto escalão do governo, vazaram à imprensa o descontentamento com a iniciativa, alimentando jornalistas sempre prontos a desqualificar Janja e, por tabela, a gestão Lula.
No auge da polêmica, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, gravou um vídeo dirigido ao povo brasileiro em apoio à campanha de Janja contra a violência online que vitima crianças e adolescentes. Pouca gente deu destaque. Afinal, rende mais cliques a imagem de um desentendimento do casal Macron na escada de um avião do que a série de medidas adotadas na França para educar jovens e protegê-los das ameaças digitais, apresentadas por Brigitte no vídeo.
O contraste é gritante. Quando o alerta veio de um influenciador de 27 anos, com milhões de seguidores, a comoção foi quase generalizada, atraindo esquerda e direita para a mesma pauta.
Quando partiu de uma mulher, que busca ocupar espaço ao lado do presidente, o debate se dissolveu em ataques pessoais e tentativas de deslegitimar a pauta. Entrou em ação a velha máxima machista que insiste em ensinar às mulheres o seu "lugar": falar apenas do que não incomoda, sem desafiar interesses econômicos e políticos dos que lucram com a erosão dos direitos de crianças e adolescentes.
O mérito de Felca é inegável. Foi corajoso ao reunir críticas diretas à ausência de moderação nas plataformas e à dinâmica de circulação que amplia a visibilidade desse tipo de conteúdo danoso. O vídeo já ultrapassou 37 milhões de visualizações. Esse alcance ajudou a furar bolhas e pressionar autoridades por respostas urgentes.
Mas é impossível ignorar que o tema só ganhou esse fôlego midiático quando se encaixou no formato certo: a denúncia de um homem carismático, fora da política institucional, com capital de simpatia nas redes.
A seletividade da escuta também revela muito sobre como decidimos o que vale ser levado a sério e por quem.
Só com regras claras e responsabilização das big techs será possível construir um ambiente digital mais saudável, menos violento com grupos historicamente atacados e menos vulnerável à manipulação eleitoral e à destruição das ferramentas de participação social.
Enquanto não houver regulação que cobre das plataformas responsabilidade pelos conteúdos que hospedam, nossas crianças continuarão expostas a um esgoto digital onde pedófilos e oportunistas sem escrúpulos lucram com a sexualização de menores.
Se há algo que essa história comprova é que Janja estava certa desde o início. O erro foi esperar que ela pedisse licença aos homens para falar.
