Janja tinha razão, mas só com Felca a pauta das redes foi levada a sério

Mas esta não é a primeira vez que o alerta foi feito. Meses antes, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, trouxe o mesmo assunto ao debate público e foi duramente criticada.

Em novembro de 2024, Janja defendeu a regulação das plataformas, criticou a permissividade digital e chegou a xingar Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Exagerou no tom, é verdade, ao usar termos "pouco afetuosos" para se referir ao então auxiliar de Trump que nem mesmo o presidente norte-americano conseguiu aturar.

O que veio depois foi um festival de ataques: Janja foi acusada de "sair do seu lugar" e de "atrapalhar" a liturgia do papel de primeira-dama, que para muitos deveria ser decorativo e silencioso.

Em maio deste ano, durante visita oficial à China, ela pediu a palavra diante de Xi Jinping para falar dos riscos do TikTok, rede social chinesa. A reação? Novamente, comentários depreciativos, insinuações de vaidade e questionamentos sobre "intromissão" em assuntos de Estado.

Integrantes da própria comitiva presidencial, formada por ministros e alto escalão do governo, vazaram à imprensa o descontentamento com a iniciativa, alimentando jornalistas sempre prontos a desqualificar Janja e, por tabela, a gestão Lula.

No auge da polêmica, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, gravou um vídeo dirigido ao povo brasileiro em apoio à campanha de Janja contra a violência online que vitima crianças e adolescentes. Pouca gente deu destaque. Afinal, rende mais cliques a imagem de um desentendimento do casal Macron na escada de um avião do que a série de medidas adotadas na França para educar jovens e protegê-los das ameaças digitais, apresentadas por Brigitte no vídeo.