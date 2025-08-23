Petronilha Beatriz: 22 anos da lei que impôs desafios à educação brasileira
Nesta quinta-feira (21), a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva assumiu a primeira titularidade da Cátedra Encontro de Saberes, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP.
Aos 81 anos, Petronilha é uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras na área da educação para as relações étnico-raciais e figura central na implementação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. "Educação para as relações étnico-raciais não é disputar privilégios, é aprender a conviver e a construir juntos um projeto de nação", reflete.
Professora sênior da UFSCar, relatora do parecer que regulamentou a lei e autora de pesquisas fundamentais para o reconhecimento de comunidades quilombolas, ela coleciona títulos e honrarias: doutora honoris causa pela UFRGS, 'Cavaleira da Ordem Nacional do Mérito'. Seu nome também batiza o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, criado pelo MEC para reconhecer redes de ensino comprometidas com a equidade racial.
Na próxima terça-feira (27), ela fará a conferência pública no curso Educar para Reparar: orçamento público e educação antirracista, promovido pelo grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
Em entrevista à coluna, Petronilha refletiu sobre os 22 anos de implementação da lei, os avanços, os desafios e a urgência de consolidar a educação antirracista em tempos de extremismo.
A Lei que tirou o antirracismo da esfera individual
Petronilha relembra que, antes da lei, muitas iniciativas dependiam exclusivamente do empenho de professoras e professores:
"A lei fez com que se deixasse de ser iniciativas pessoais, individuais, de algumas pessoas que julgavam importante na formação das crianças, dos adolescentes e mesmo dos adultos, o conhecimento das histórias dos diferentes povos que formam a nação brasileira. Porque professores, notadamente professoras dos anos iniciais, durante muitos anos fizeram o que nós temos chamado de educação das relações étnico-raciais, sem utilizarem essa expressão".
A aprovação do parecer no Conselho Nacional de Educação, em 2003, relembra, foi unânime e contou inclusive com a colaboração de conselheiros eurodescendentes:
"Foi uma discussão muito rica e uma experiência pra mim também muito importante, de não só apresentar como defender as posições e de contar com conselheiros com diferentes experiências, inclusive distintos pertencimentos étnico-raciais. Felizmente somos diferentes porque a experiência de cada grupo étnico-racial, as experiências históricas são distintas e essas experiências, desde que conhecidas e discutidas, elas só podem enriquecer a nação e nos enriquecer enquanto pessoas e cidadãs".
Avanços, retrocessos e o desafio do século XXI
Duas décadas após a sanção, a avaliação é de progresso, mas com ressalvas. "Eu diria que avançamos bastante, mas não na velocidade que queremos, pois há muito ainda a fazer".
Para ela, o grande desafio é romper com um modelo de nação herdado do século XVI. "Desde o século XV vem um modelo de nação. De repente, há uma proposta que toca neste modelo e diz, 'olha, isso não serve para nós, porque nós não somos todos descendentes de um único povo, nem todos temos a mesma história'".
Apesar da resistência, ela mantém o otimismo. "Eu penso que temos feito progresso. Talvez a gente gostasse que tivéssemos feito muito mais, mas não se pode dizer que não tenhamos feito progresso. Talvez devamos acelerar esses progressos. Mas é preciso ter paciência".
O papel da universidade e a formação cidadã
A universidade, lembra a professora, sempre foi um espaço plural, graças a diferentes experiências dos docentes, dos técnicos administrativos e, é claro, dos seus alunos, como um motor da transformação. "Eu sempre discuti com os meus alunos a questão da diversidade, de maneiras de conviver e dialogar com pessoas distintas, de construir a cidadania".
Ela conta um episódio marcante, quando uma aluna cigana revelou que só não sofria preconceito por não "carregar" sinais externos de sua identidade, diferente dos afrodescendentes e indígenas que não podiam esconder seu pertencimento étnico racial.
"É muito interessante porque era uma menina, devia ter os quatorze, quinze anos, se dar conta de que alguns podem se esconder, porque era isso que ela estava dizendo, ou podem fazer o que ela fez, enfrentar e dizer, 'olha, isso não serve para nós, a gente quer outro tipo de nação".
Educação como convivência, não como tolerância
Nascida em Porto Alegre, no bairro de Rio Branco, conhecido como Colônia Africana, conviveu desde sempre com a diversidade, pois o território era povoado por imigrantes de diferentes países.
"As relações étnico-raciais na experiência do povo negro não é nada recente, nem precisou de uma lei da educação para que isso existisse". Aliás, a lei só foi possível porque essas experiências existiram ao longo do século 19, século 20".
Em tempos de discursos de ódio e avanço do extremismo, Petronilha acredita que houve retrocessos aparentes, mas também avanços concretos. "Quando eu digo convivência, não é suportar. É justamente cada um na sua diferença sendo capaz de dialogar para justamente construir o que é comum".
Aos professores e professoras, ela deixa um conselho. "A luta continua e não é uma determinação legal que vai contribuir de uma maneira rápida para a transformação de um modelo de nação que vem sendo construído desde os séculos 16. É sempre ter presente a pergunta: 'Para que nação eu estou estudando? Pra que nação eu estou trabalhando? Qual é a solução que eu quero deixar para a construção da nação brasileira?'".
