Petronilha Beatriz: 22 anos da lei que impôs desafios à educação brasileira

Apesar da resistência, ela mantém o otimismo. "Eu penso que temos feito progresso. Talvez a gente gostasse que tivéssemos feito muito mais, mas não se pode dizer que não tenhamos feito progresso. Talvez devamos acelerar esses progressos. Mas é preciso ter paciência".

O papel da universidade e a formação cidadã

A universidade, lembra a professora, sempre foi um espaço plural, graças a diferentes experiências dos docentes, dos técnicos administrativos e, é claro, dos seus alunos, como um motor da transformação. "Eu sempre discuti com os meus alunos a questão da diversidade, de maneiras de conviver e dialogar com pessoas distintas, de construir a cidadania".

Ela conta um episódio marcante, quando uma aluna cigana revelou que só não sofria preconceito por não "carregar" sinais externos de sua identidade, diferente dos afrodescendentes e indígenas que não podiam esconder seu pertencimento étnico racial.

"É muito interessante porque era uma menina, devia ter os quatorze, quinze anos, se dar conta de que alguns podem se esconder, porque era isso que ela estava dizendo, ou podem fazer o que ela fez, enfrentar e dizer, 'olha, isso não serve para nós, a gente quer outro tipo de nação".

Educação como convivência, não como tolerância

Nascida em Porto Alegre, no bairro de Rio Branco, conhecido como Colônia Africana, conviveu desde sempre com a diversidade, pois o território era povoado por imigrantes de diferentes países.