Taís Araújo acerta na crítica, mas haters de 'Vale Tudo' distorcem o debate
As redes sociais, que poderiam ser espaços de diálogo, informação e trocas construtivas, têm se tornado cada vez mais palco para a disseminação de ódio, fake news, assédio e abusos políticos.
No universo do entretenimento, isso se manifesta na ânsia de desmerecer obras e artistas, transformando críticas legítimas em combustível para haters.
O alvo da vez é o remake de "Vale Tudo", sucesso escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, escolhido para celebrar os 60 anos da Rede Globo.
Desde o anúncio da produção, parte da audiência resistiu a mexer na obra original e os haters foram à forra: reclamaram da escolha de Manuela Dias para a adaptação, questionaram o elenco e, após a estreia, perderam tempo comparando cena por cena com a versão de 1988 apenas para desqualificar a atual.
Ainda assim, a novela tem se mostrado um sucesso de audiência e de rentabilidade para a emissora. Os haters estão tendo de aplaudir em silêncio, e offline, as magistrais interpretações da protagonista de Taís Araújo, e de Debora Bloch como a vilã.
Também precisaram engolir o carisma de Bela Campos, que fez a Mary Faty 2025 cair no gosto popular. O desempenho da jovem atriz nada deixa a desejar à Maria de Fátima de 1988, inclusive porque Glória Pires já mostrou ao país, em outros papéis melhores, a grande atriz que é.
Mas a onda de ódio não parou por aí. Agora, haters se apropriam de uma crítica importante feita por quem, de fato, tem legitimidade para fazê-la: Taís Araújo.
Em entrevista à revista Quem, a atriz revelou incômodo ao descobrir que sua personagem perderia a empresa e voltaria a vender sanduíches na praia.
A cena foi ao ar e incomodou muita gente que, assim como a atriz, considerou um retrocesso na narrativa de ascensão daquela mulher negra.
Não há como não lembrar o destino semelhante de sua personagem em Amor de Mãe, da mesma Manuela Dias, que, além de perder protagonismo ao longo da trama, perdeu carreira e dinheiro, indo de advogada de sucesso à costureira.
"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda, ela vai ascender e vai permanecer'", afirmou Taís.
"Como mulher negra, como artista negra, quero ver outra narrativa sobre mulheres negras"
Taís Araújo
A postura de Taís é rara e valiosa. Diferente de artistas que fazem críticas a obras anos depois, ela se posicionou no calor do momento, coerente com sua trajetória de ativismo. A atriz cada vez mais utiliza seu talento e popularidade para falar abertamente contra o racismo e o sexismo.
Sua fala sobre o roteiro de Vale Tudo não é apenas de uma artista defendendo sua personagem, mas de uma cidadã negra, consciente de sua história, exigindo respeito e dignidade para as histórias das mulheres negras brasileiras.
É preciso mesmo que a crítica seja feita, da forma responsável e contundente que Taís fez.
Sempre houve críticas aos rumos das telenovelas por parte do público e não seria diferente com Vale Tudo. Ainda que a novela tenha méritos, tropeça em tramas aceleradas, conclusões apressadas e polêmicas forçadas para soar atual, como a bizarra história dos bebês reborn.
Mas nada que justifique ódios e ameaças feitas à roteiristas, que misturam a misoginia típica do país com a onda de xingamento e ofensas digitais da atualidade. Muitos que estão se apropriando da crítica a Taís, sem compreensão da relevância das questões colocadas por ela, são os mesmos que disseminam conteúdos racistas e de ataques às mulheres.
Mesmo com as falhas no roteiro, Vale Tudo dá continuidade a esse momento de maior presença negra nas telenovelas, bem diferente de um passado recente de ausências.
Além das protagonistas já citadas, que representam comportamentos éticos bem distintos e ajudam a mostrar a diversidade de trajetórias possíveis para pessoas negras, a novela apresenta uma família negra construída com sensibilidade.
Consuelo, Jarbas e seus dois filhos vivem dilemas cotidianos, atravessados por afeto, humor e conflitos reais, rompendo com a caricatura ou a invisibilidade que historicamente marcaram a presença de personagens negros na teledramaturgia brasileira.
Para além dos ódios disseminados nas redes, o que fica de mais importante é a atitude de Taís Araújo, que representa o desejo de tantos artistas negros, que seus personagens sejam escritos com cuidado e respeito em retratar a realidade das pessoas negras, especialmente das mulheres.
É um recado claro para a teledramaturgia: mulheres negras não estão mais dispostas a aceitar papéis que reforçam estigmas e subalternidades.
Todo o caso serve para confirmar que vivemos, em termos de sociedade e de dramaturgia, um momento muito diferente de 2009, quando a Helena de Viver a Vida, escrita por Manoel Carlos e interpretada por Taís Araújo, se ajoelhou para levar um tapa no rosto.
Raquel Acioli e Taís Araújo são símbolos de um Brasil em que a ascensão de mulheres negras não é provisória, nem frágil, nem descartável, nem uma onda midiática. Taís Araújo, com sua voz firme e corajosa, ajuda a escrever esse novo roteiro.
