Taís Araújo acerta na crítica, mas haters de 'Vale Tudo' distorcem o debate

Desde o anúncio da produção, parte da audiência resistiu a mexer na obra original e os haters foram à forra: reclamaram da escolha de Manuela Dias para a adaptação, questionaram o elenco e, após a estreia, perderam tempo comparando cena por cena com a versão de 1988 apenas para desqualificar a atual.

Ainda assim, a novela tem se mostrado um sucesso de audiência e de rentabilidade para a emissora. Os haters estão tendo de aplaudir em silêncio, e offline, as magistrais interpretações da protagonista de Taís Araújo, e de Debora Bloch como a vilã.

Também precisaram engolir o carisma de Bela Campos, que fez a Mary Faty 2025 cair no gosto popular. O desempenho da jovem atriz nada deixa a desejar à Maria de Fátima de 1988, inclusive porque Glória Pires já mostrou ao país, em outros papéis melhores, a grande atriz que é.

Mas a onda de ódio não parou por aí. Agora, haters se apropriam de uma crítica importante feita por quem, de fato, tem legitimidade para fazê-la: Taís Araújo.

Em entrevista à revista Quem, a atriz revelou incômodo ao descobrir que sua personagem perderia a empresa e voltaria a vender sanduíches na praia.

A cena foi ao ar e incomodou muita gente que, assim como a atriz, considerou um retrocesso na narrativa de ascensão daquela mulher negra.