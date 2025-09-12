Fux inocenta chefe, condena mordomo e mantém pobre na prisão

Essa lógica não é novidade. É a mesma que orienta, há décadas, a política de segurança pública e a chamada "guerra às drogas".

Nos bairros pobres, a mão pesada do Estado recai sobre os "aviõezinhos" do tráfico: jovens negros, periféricos, encarcerados por pequenas quantidades de drogas ou executados em operações policiais.

Já os verdadeiros chefes que controlam a engrenagem bilionária do comércio de drogas e armas, muitas vezes comandando tudo de dentro dos presídios, seguem blindados, protegidos por redes de poder e silêncio institucional.

A seletividade se confirma em outras decisões da própria corte suprema. O mesmo ministro Luiz Fux que absolveu Bolsonaro condenou centenas de pessoas pelas invasões do 8 de janeiro e ainda negou habeas corpus a um homem acusado de furtar cinco desodorantes, no valor total de R$ 69,95, em Nova Lima (MG).

O ministro negou a aplicação do princípio da insignificância pleiteado pela Defensoria Pública de Minas Gerais.

Para os grandes, o juiz garantista favorável às alegações das defesas dos réus e à presunção da dúvida; para os pequenos, a força implacável da pena de um magistrado punitivista.