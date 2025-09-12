Fux inocenta chefe, condena mordomo e mantém pobre na prisão
O voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista seguiu um roteiro que o Brasil conhece bem: o da seletividade do nosso sistema de Justiça.
Fux absolveu Jair Bolsonaro e os chefes militares, os que pensaram, articularam e se beneficiariam da ruptura democrática, e condenou apenas Walter Braga Netto e Mauro Cid —justamente aquele que, como se diz nas crônicas policiais, cumpria ordens.
O jurista Wálter Maierovitch, no UOL, foi direto ao ponto: Fux repetiu a velha história do "mordomo culpado". Na comparação com romances policiais, condena-se o agente de ordens para livrar o dono do palácio. Pela vontade de Fux, Bolsonaro sairia pela porta da frente, blindado por uma suposta "falta de provas", enquanto o subordinado paga sozinho pelo crime de abolição do Estado democrático de direito.
Essa lógica não é novidade. É a mesma que orienta, há décadas, a política de segurança pública e a chamada "guerra às drogas".
Nos bairros pobres, a mão pesada do Estado recai sobre os "aviõezinhos" do tráfico: jovens negros, periféricos, encarcerados por pequenas quantidades de drogas ou executados em operações policiais.
Já os verdadeiros chefes que controlam a engrenagem bilionária do comércio de drogas e armas, muitas vezes comandando tudo de dentro dos presídios, seguem blindados, protegidos por redes de poder e silêncio institucional.
A seletividade se confirma em outras decisões da própria corte suprema. O mesmo ministro Luiz Fux que absolveu Bolsonaro condenou centenas de pessoas pelas invasões do 8 de janeiro e ainda negou habeas corpus a um homem acusado de furtar cinco desodorantes, no valor total de R$ 69,95, em Nova Lima (MG).
O ministro negou a aplicação do princípio da insignificância pleiteado pela Defensoria Pública de Minas Gerais.
Para os grandes, o juiz garantista favorável às alegações das defesas dos réus e à presunção da dúvida; para os pequenos, a força implacável da pena de um magistrado punitivista.
É a seletividade estrutural da Justiça: condena o elo fraco, poupa o poderoso. Em casos recorrentes de violência por parte de agentes da segurança, sejam policiais ou funcionários privados, a sentença não alcança o comandante dos pelotões ou mesmo os donos dos estabelecimentos comerciais onde acontecem os crimes orientados por lógicas institucionais racistas e homicidas.
No STF, a lógica foi aplicada em escala nacional. O ministro Fux, que meses atrás adotava outra postura sobre Bolsonaro, agora veste a toga da conveniência política.
O resultado é o mesmo de sempre: a ponta da cadeia hierárquica é sacrificada para salvar quem está no topo.
É a mesma lógica que reserva muitas camadas de defesa aos que cometem crimes milionários que atingem a economia do país e a vida dos que mais necessitam do Estado. Enquanto isso, nas ruas, jovens continuam a ser humilhados em abordagens violentas, presos sem provas ou mortos em execuções sumárias.
A impressão de que, além de cega, a Justiça tem dupla personalidade: uma, rigorosa e implacável para os pobres; outra, generosa e complacente para os donos do poder.
O voto de Fux escancara um país onde a Justiça continua escolhendo quem deve pagar a conta. E, quase sempre, o escolhido é o mais fraco.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.