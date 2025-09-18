PEC da Blindagem: deputados esquecem democracia e agem em defesa própria
A Câmara dos Deputados decidiu reagir às recentes condenações do STF (Supremo Tribunal Federal), não em defesa da democracia, mas em defesa própria.
A chamada "PEC da Blindagem", aprovada em votação na calada da noite desta terça (16), é um tapa na cara da população brasileira: garante a necessidade de votação secreta para autorizar a prisão de parlamentares já condenados pela Justiça e obriga que qualquer processo movido pelo STF contra eles só avance com aval do próprio Congresso.
Em outras palavras, cria uma casta de cidadãos acima da lei, protegidos por seus pares. Trata-se de uma resposta direta às condenações dos golpistas de 8 de janeiro.
Enquanto boa parte da população celebrou a atuação firme da mais alta Corte do Judiciário, que preservou a democracia e deixou um recado de que todos - do presidente e alto escalão militar até o cidadão comum - devem respeito à Constituição e podem ser punidos caso a desrespeitem, os deputados escolheram o caminho oposto.
Em vez de se alinhar à defesa do Estado de Direito, os parlamentares revidam não apenas contra o STF com a PEC da Blindagem, mas também com a tramitação acelerada de medidas abertamente antipopulares, que afrontam os interesses do povo brasileiro.
O STF tem agido também contra os desvios de recursos públicos por meio das chamadas "Emendas PIX", cobrando transparência na destinação dos valores, evitando fraudes que envolvem agentes desde a origem em Brasília até os municípios tão necessitados.
Os deputados esperneiam, acusam perseguição e atuação política da Justiça e não se envergonham de criar uma blindagem, sem receio de que paire sobre a cabeça do eleitor a pergunta: "do que se escondem os deputados?".
O recado é claro: para eles, preservar privilégios é mais urgente do que preservar a democracia.
E a ofensiva não para por aí. Como depois da queda, vem o coice, além da blindagem parlamentar, voltou a circular com urgência a ideia de anistiar os criminosos que depredaram o patrimônio público e ameaçaram as instituições, além de diminuir a pena dos que lideraram a trama. É o Congresso legitimando o golpismo.
No meio desse turbilhão de imoralidades, ainda houve espaço para uma manobra canalhesca: a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) como líder da minoria, condição que o protegeria de perda do mandato por faltas.
Isso porque a intenção escancarada do filho do ex-presidente é continuar fora do Brasil, tramando taxação e sanções contra o próprio país, enquanto "exerce" o cargo público.
Enquanto isso, pautas que realmente interessam ao povo seguem no escanteio. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para o trabalhador que ganha até cinco mil reais? Travada. A revisão da legislação do setor elétrico para reduzir a conta de luz? Empurrada para depois. Leis importantes em educação e segurança pública? Reféns de chantagens políticas.
O que se vê em Brasília é um parlamento que sequestra as prioridades nacionais para impor seus interesses corporativos. A obstrução sistemática, as manobras regimentais e os jogos de retaliação contra o governo federal são usados como moeda de troca para garantir privilégios.
Ao contrário do que deveriam, os congressistas não representam o povo brasileiro, representam a si mesmos.
Ao legislar em causa própria, agem como cúmplices de um projeto de corrosão democrática que tenta, passo a passo, desacreditar as instituições e normalizar a impunidade.
Cabe à sociedade acompanhar, denunciar e cobrar. A começar lembrando em quem votou na última eleição legislativa e fiscalizando como tem votado seu deputado nessas decisões tão importantes.
A democracia não se defende sozinha. O povo brasileiro não pode permitir que a revanche de um Congresso se transforme em retrocesso contra a República.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.