PEC da Blindagem: deputados esquecem democracia e agem em defesa própria

Enquanto boa parte da população celebrou a atuação firme da mais alta Corte do Judiciário, que preservou a democracia e deixou um recado de que todos - do presidente e alto escalão militar até o cidadão comum - devem respeito à Constituição e podem ser punidos caso a desrespeitem, os deputados escolheram o caminho oposto.

Em vez de se alinhar à defesa do Estado de Direito, os parlamentares revidam não apenas contra o STF com a PEC da Blindagem, mas também com a tramitação acelerada de medidas abertamente antipopulares, que afrontam os interesses do povo brasileiro.

O STF tem agido também contra os desvios de recursos públicos por meio das chamadas "Emendas PIX", cobrando transparência na destinação dos valores, evitando fraudes que envolvem agentes desde a origem em Brasília até os municípios tão necessitados.

Os deputados esperneiam, acusam perseguição e atuação política da Justiça e não se envergonham de criar uma blindagem, sem receio de que paire sobre a cabeça do eleitor a pergunta: "do que se escondem os deputados?".

O recado é claro: para eles, preservar privilégios é mais urgente do que preservar a democracia.

E a ofensiva não para por aí. Como depois da queda, vem o coice, além da blindagem parlamentar, voltou a circular com urgência a ideia de anistiar os criminosos que depredaram o patrimônio público e ameaçaram as instituições, além de diminuir a pena dos que lideraram a trama. É o Congresso legitimando o golpismo.