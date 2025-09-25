Alerj revive gratificação faroeste para institucionalizar a barbárie
A decisão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) de aprovar o pagamento de gratificação a policiais que "neutralizarem" criminosos representa um grave retrocesso na política de segurança pública brasileira.
Sob o disfarce de incentivo ao desempenho, a medida recria, em novas bases, a chamada "gratificação faroeste", que existiu no Rio de Janeiro entre 1995 e 1998 e foi abolida pela própria Alerj após denúncias e estudos demonstrarem seu efeito devastador: aumento das execuções sumárias e naturalização da letalidade policial.
Não custa lembrar: no Brasil não existe pena de morte para nenhum crime. Quem deve julgar e sentenciar é a Justiça, não a polícia.
Ao estimular agentes a "neutralizarem" suspeitos, o Estado flerta com a barbárie e institucionaliza a morte como política pública.
Mais grave ainda em um país que já possui uma das polícias mais letais do mundo.
Diariamente, famílias e comunidades choram seus mortos em operações policiais, muitas vezes, registradas como "autos de resistência", expressão que historicamente serviu de álibi para execuções sem investigação séria.
O que garante que, em busca da bonificação, não se reforce essa lógica perversa?
Resgatar um projeto que foi amplamente criticado e revogado há décadas é prova da incapacidade das autoridades de apresentar soluções efetivas para a segurança pública.
Em vez de investir em inteligência, investigação, prevenção e políticas sociais, recorre-se ao caminho da própria violência, incentivada e premiada.
Além do agravamento dos homicídios de inocentes, criminalizados pela cor da pele ou pelo local onde moram, esse quadro se agrava diante das conhecidas conexões entre o crime organizado, setores da segurança pública e a política institucional.
Casos como o assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, em 2018, revelaram a perigosa intersecção entre poder político, forças de segurança e facções criminosas.
E os escândalos se repetem: neste mês, um deputado da própria Alerj foi preso acusado de intermediar a compra e venda de armas, drogas e até equipamentos antidrones para a principal facção criminosa do estado.
Diante desse cenário, a bonificação abre uma brecha ainda mais grave: já imaginou policiais corruptos sendo premiados pelo Estado ao eliminar alvos de facções rivais? Além de trabalharem para o crime, ainda seriam recompensados por isso.
O resultado não será a redução da criminalidade, mas a ampliação do abismo entre polícia e sociedade. Ao legislar à revelia de especialistas e da sociedade civil organizada, os deputados demonstram insensibilidade e irresponsabilidade diante de um tema que exige equilíbrio, racionalidade e real compromisso político.
O Rio de Janeiro e o país, que já carregam um histórico de tragédias em suas políticas de segurança, não merecem reviver o passado sombrio da "gratificação faroeste" que nos empurra ainda mais para um estado de exceção permanente.
