Alerj revive gratificação faroeste para institucionalizar a barbárie

Além do agravamento dos homicídios de inocentes, criminalizados pela cor da pele ou pelo local onde moram, esse quadro se agrava diante das conhecidas conexões entre o crime organizado, setores da segurança pública e a política institucional.

Casos como o assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, em 2018, revelaram a perigosa intersecção entre poder político, forças de segurança e facções criminosas.

E os escândalos se repetem: neste mês, um deputado da própria Alerj foi preso acusado de intermediar a compra e venda de armas, drogas e até equipamentos antidrones para a principal facção criminosa do estado.

Diante desse cenário, a bonificação abre uma brecha ainda mais grave: já imaginou policiais corruptos sendo premiados pelo Estado ao eliminar alvos de facções rivais? Além de trabalharem para o crime, ainda seriam recompensados por isso.

O resultado não será a redução da criminalidade, mas a ampliação do abismo entre polícia e sociedade. Ao legislar à revelia de especialistas e da sociedade civil organizada, os deputados demonstram insensibilidade e irresponsabilidade diante de um tema que exige equilíbrio, racionalidade e real compromisso político.

O Rio de Janeiro e o país, que já carregam um histórico de tragédias em suas políticas de segurança, não merecem reviver o passado sombrio da "gratificação faroeste" que nos empurra ainda mais para um estado de exceção permanente.