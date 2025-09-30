Assine UOL
Vereadores utilizam 'cristofobia' para desviar Salvador dos problemas reais

Câmara Municipal de Salvador
Câmara Municipal de Salvador Imagem: Antonio Queirós/Reprodução/Site oficial

A Câmara Municipal de Salvador decidiu criar uma falsa polêmica para chamar de agenda. Na última quarta (25), aprovou o projeto de lei que institui o Programa de Combate à chamada "cristofobia".

A palavra já fez parte do repertório do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a usá-la em discurso na ONU, em setembro de 2020, em plena pandemia da Covid-19, quando o mundo cobrava medidas responsáveis do governo brasileiro para proteger a população.

Agora, o factoide ganha status de lei em Salvador, com o aval dos vereadores — a mesma estratégia de desviar a atenção de temas realmente relevantes para a cidade.

O projeto de lei, que contou com o apoio de 35 parlamentares, é de autoria de um vereador do PL, partido que nacionalmente prega a liberdade de expressão, que inclui o direito a proferir discursos de ódio e de preconceito religioso, especialmente nas redes sociais.

Apenas quatro vereadores (dois do Psol, uma do PCdoB e uma do PT) se posicionaram contra a proposta. Essa tem sido a expressão da esquerda nas decisões do poder legislativo da capital baiana.

Proibidas fantasias de Jesus no Carnaval

Entre as diretrizes que compõe o programa proposto está a proibição de fantasias desrespeitosas aos cristãos, como fantasias de Jesus ou de freiras com conotação sensual e apelo sexual e a implementação de campanhas educativas e ações de conscientização que promovam o respeito à fé cristã.

A lei aprovada ainda prevê a criação de canais de denúncia, multas e restrição de artistas que ousarem satirizar símbolos cristãos.

Educação e meio ambiente não são prioridades

Enquanto isso, os parlamentares deixaram de enfrentar questões centrais para a vida da população, relacionadas à educação e defesa do meio ambiente.

O reajuste dos professores da rede municipal, que realizaram uma greve de 74 dias por melhores salários e condições dignas de trabalho, foi retirado da pauta de votação.

O respeito aos direitos dos educadores municipais foi novamente postergado, diante do impasse entre a gestão e a categoria, que cobra linearidade no reajuste e proteção aos professores aposentados.

A Câmara Municipal de Salvador viveu um dia de "super pauta" com a aprovação em série de projetos de interesse da Prefeitura, que tem maioria na Casa Legislativa.

No mesmo pacote, foi aprovada a flexibilização da Lei de Uso e Ordenamento do Solo (LOUOS), abrindo espaço para mais especulação imobiliária e colocando em risco áreas sensíveis como o Vale Encantado, um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica da capital.

O projeto de lei aprovado prevê uma série de mudanças no uso do solo na cidade, como a criação de zoneamento para implantação de prédios, a liberação de construções em locais de interligação de fauna e em áreas de preservação nas ilhas de Salvador, como as de Nossa Senhora de Guadalupe e do Loreto.

O MP-BA (Ministério Público da Bahia) recomendou que o prefeito de Salvador não sancionasse a atualização da LOUOS, sem os devidos estudos de impacto.

Enquanto Salvador sofre com enchentes, deslizamentos de encostas, ilhas ameaçadas e temperaturas cada vez mais sufocantes, os vereadores se preocupam em proibir fantasias carnavalescas.

É difícil não perceber o absurdo desvio de foco.

Religiões de matriz africana é que são alvos de intolerância

Além disso, a lei ignora completamente as religiões que, de fato, sofrem perseguição cotidiana em Salvador: o candomblé e a umbanda.

Terreiros seguem sendo invadidos, símbolos de Orixás são quebrados, filhos de santo são alvo de agressões.

Se os vereadores de Salvador estivessem realmente preocupados com o respeito à liberdade religiosa, incluiriam outras expressões de fé que sofrem perseguição na cidade, especialmente o candomblé e a umbanda.

Qual o sentido de proibir fantasia de Jesus e permitir roupas e símbolos de Orixás e Caboclos na festa?

A seletividade do discurso de combate à intolerância religiosa é evidente neste uso da fé cristã como escudo político.

No fim das contas, a lei da "cristofobia" é apenas cortina de fumaça. A cidade real continua esperando respostas que não virão enquanto seus representantes preferirem alimentar fantasmas a encarar os problemas reais.

