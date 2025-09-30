Vereadores utilizam 'cristofobia' para desviar Salvador dos problemas reais

O projeto de lei, que contou com o apoio de 35 parlamentares, é de autoria de um vereador do PL, partido que nacionalmente prega a liberdade de expressão, que inclui o direito a proferir discursos de ódio e de preconceito religioso, especialmente nas redes sociais.

Apenas quatro vereadores (dois do Psol, uma do PCdoB e uma do PT) se posicionaram contra a proposta. Essa tem sido a expressão da esquerda nas decisões do poder legislativo da capital baiana.

Proibidas fantasias de Jesus no Carnaval

Entre as diretrizes que compõe o programa proposto está a proibição de fantasias desrespeitosas aos cristãos, como fantasias de Jesus ou de freiras com conotação sensual e apelo sexual e a implementação de campanhas educativas e ações de conscientização que promovam o respeito à fé cristã.

A lei aprovada ainda prevê a criação de canais de denúncia, multas e restrição de artistas que ousarem satirizar símbolos cristãos.

Educação e meio ambiente não são prioridades

Enquanto isso, os parlamentares deixaram de enfrentar questões centrais para a vida da população, relacionadas à educação e defesa do meio ambiente.