Da festa dos Erês ao luto das mães: a tragédia da segurança pública baiana
O último fim de semana deveria ser mais um daqueles em que os bairros pobres de Salvador se enchem de riso, alegria e boa comida em homenagem a Cosme e Damião, sincretizados como Erês nas religiões de matriz africana. Essa data já foi símbolo de infância e coletividade, com crianças correndo atrás de balas, os adultos dividindo pratos de caruru e ruas se transformando em espaço de festa e afeto.
Mas esse cenário, nos últimos anos, foi substituído pelo silêncio das ruas interrompido pelos gritos de desespero de mães e vizinhos. Muita gente reclamando da ausência dos festejos que antes eram inúmeros. A violência nos bairros é a causa mais apontada por quem guarda na memória as imagens de comunidades negras repletas de música e diversão nessas datas comemorativas ou em simples domingos.
Em meio à disputa sangrenta entre as facções criminosas, o braço armado do Estado também ameaça a paz dos moradores mais pobres de Salvador.
A alegria foi soterrada pelo luto
Neste domingo (28), no bairro de São Marcos, o adolescente Caíque dos Santos Reis, 16 anos, estudante, barbeiro e prestes a iniciar seu primeiro emprego formal, foi morto pela Polícia Militar da Bahia após, segundo relatos da mãe e de moradores, obedecer à ordem de levantar as mãos. Junto com ele, um outro jovem ainda não identificado também foi morto.
No mesmo dia, Adriano Marcos de Oliveira Silva, 23 anos, foi morto em outra ação policial no bairro da Federação, que terminou em protesto popular.
No mesmo dia, no nordeste de Amaralina, uma mulher foi atingida por disparos enquanto estava na varanda de casa. Em comum, também uma operação e o relato de vizinhos e testemunhas de que o tiro partiu dos policiais.
Os casos não param aí. Dias antes, em 22 de setembro, um jovem de 26 anos com autismo foi morto a tiros no bairro de Rio Sena quando saía de casa para buscar os sobrinhos na escola. Testemunhas dizem que os disparos partiram de policiais militares, mas a corporação, como sempre, nega.
A narrativa oficial da PM é repetida como um mantra: havia suspeitos armados, houve confronto, os policiais apenas reagiram.
Mas até quando será possível sustentar a ideia de que todas as comunidades pobres de Salvador mentem em uníssono, enfrentando viaturas, câmeras e manchetes de jornais para proteger "marginais"?
Até quando as vozes das mães negras serão tratadas como menos críveis que a versão padronizada do Estado?
A Bahia é campeã em letalidade policial
Não se trata de episódios isolados. Dados do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, do Unicef/Onu e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), indicam que, entre 2022 e 2024, mais de 15 mil crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 19 anos, foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média assustadora de mais de 13 homicídios de meninas e meninos por dia.
Caíque não foi exceção. O estudo Homicídios de Crianças, Adolescentes e Jovens em Salvador, publicado pelo Unicef, de dezembro de2024, indica que, de cada dez adolescentes e jovens assassinados em Salvador, nove são negros.
Embora a subnotificação de mortes decorrentes de intervenções policiais no Datasus seja conhecida, o estudo do Unicef identificou que 20% do total das ocorrências de homicídios de Salvador envolveu intervenções policiais. Deste total, 56% das vítimas eram crianças, adolescentes e jovens de até 24 anos de idade.
Não há como ignorar: a política de segurança pública da Bahia se consolidou como uma das mais letais do país. A promessa de ordem e combate ao crime vem sendo cumprida às custas de vidas negras, em especial das juventudes periféricas. Trata-se de um projeto de extermínio consentido pelo Estado, travestido de "enfrentamento à criminalidade".
A infância interrompida
O contraste é doloroso. No mesmo fim de semana em que a Bahia deveria celebrar seus Erês, símbolos da vitalidade e da proteção da infância, as comunidades enterraram seus meninos.
O que antes era memória de festa e caruru se converte em uma paisagem de esvaziamento: sem doces, sem brincadeiras, sem a leveza que deveria marcar a infância.
Na Bahia de hoje, as crianças já não correm para pegar balas; correm para se proteger de balas perdidas.
O racismo institucional se materializa na política de segurança, que não reconhece os meninos e meninas negros como sujeitos de direitos, mas como alvos em potencial.
Outros caminhos possíveis
A declaração do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, após a morte de Caíque, aponta soluções concretas: adoção de câmeras corporais por policiais, investimento em programas de redução da letalidade, fortalecimento de comitês comunitários de prevenção à violência.
Em São Paulo, a experiência mostrou que o uso de câmeras reduziu em 76% as mortes por intervenção policial, mas a Política de Segurança Pública na Bahia resiste, priorizando armas e confrontos.
O que querem esconder ao não utilizarem as câmeras no fardamento? Logo o governo que tanto se orgulha em utilizar tecnologia para o reconhecimento facial de procurados pela Justiça.
Não se trata de inteligência, e sim de escolhas políticas.
A persistência do modelo bélico na Bahia é uma decisão que cobra seu preço em vidas negras. Enquanto o Estado insiste em reagir com mais armas, as mães continuam a carregar caixões.
O braço armado do Estado
A Bahia, estado de maioria negra, naturalizou que sua juventude seja caçada pela polícia, reproduzindo uma cena colonial que deu origem às forças de segurança.
Como assinalaram as organizações da sociedade civil que compõem Conselho Estadual de Proteção dos Direitos Humanos da Bahia, "trata-se de uma grave violação de direitos humanos e de uma afronta ao direito à vida garantido pela Constituição de 1988".
Cada Caíque, Adriano ou jovem anônimo morto pela polícia expõe a face cruel de um Estado que deveria proteger, mas que mata.
Na Salvador atual, em vez de carurus e doces, a herança de Cosme e Damião é substituída por velas acesas em homenagem às crianças mortas.
A festa dos Erês cedeu lugar a um ritual de luto coletivo.
A Bahia precisa decidir: continuará apostando na política da bala, que não reduziu a violência, mas aprofundou o genocídio da juventude negra, ou terá coragem de reconstruir uma segurança pública que respeite vidas e infâncias?
