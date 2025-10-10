Tensão em Salvador cresce com crianças baleadas e PMs sem câmeras em farda
Uma criança de apenas 9 anos foi atingida por disparos de raspão durante uma operação da Polícia Militar no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na tarde de quarta (8). O menino caminhava com o pai em direção à escola quando foi baleado.
Ele não corre risco de morte, mas pode ter o dedo amputado após ser atingido por dois disparos. Além dele, dois homens apontados pela PM como suspeitos foram encaminhados ao hospital.
Mais uma vez, as versões se confrontam: de um lado, a polícia fala em troca de tiros; do outro, a comunidade denuncia que os agentes já chegaram atirando. Este é o retrato diário da política de segurança na Bahia: operações violentas e sem inteligência, vítimas inocentes e justificativas que se repetem.
Segundo o Instituto Fogo Cruzado, apenas em 2025, já são cinco crianças baleadas em situações de violência armada em Salvador e Região Metropolitana — uma delas morreu.
O sentimento que se impõe é de impunidade e descrença em qualquer mudança, agravado pela falta de transparência nas ações policiais.
Ministério Público fiscalizou uso de câmeras corporais
Nessa mesma quarta, o Ministério Público da Bahia emitiu uma recomendação à Secretaria de Segurança Pública e aos comandos das Polícias Civil e Militar, solicitando o aprimoramento do uso das câmeras corporais no estado.
O uso de câmeras corporais ("bodycams") no fardamento é defendido por especialistas como instrumento de proteção tanto para a população quanto para os próprios policiais.
Porém, na Bahia, a política implementada há pouco mais de um ano está longe de cumprir esse papel. Levantamento do Ministério Público revelou que, das 1.263 câmeras distribuídas, apenas 7,5% estavam em uso durante as vistorias. Ou seja, 95 equipamentos em funcionamento em todo o estado.
A recomendação publicada pelo MP-BA aponta subutilização, má gestão e ausência de controle sobre o sistema. A própria Secretaria da Segurança Pública prevê processo disciplinar para o não uso, mas, na prática, o que se vê é descaso.
Enquanto isso, moradores seguem registrando com celulares o que o Estado insiste em esconder. São essas imagens, captadas sob risco, que acabam revelando abusos e mortes em operações e servem para fortalecer o depoimento de comunidades inteiras confrontadas pela fala dos agentes, únicos dignos da credibilidade da versão oficial.
Promessa antiga da gestão petista
O governo baiano está na quinta gestão consecutiva do PT. A promessa de implantação das bodycams foi feita ainda em 2020, no governo Rui Costa, atual ministro do Governo Lula, mas não saiu do papel. Coube ao sucessor, Jerônimo Rodrigues, iniciar a implementação, que até agora se mostra incompleta, marcada pela resistência das corporações e pela omissão das autoridades.
Essa resistência não é um detalhe burocrático. Ela reflete a lógica de uma política de segurança pública que figura como a mais letal do país.
Segundo o Anuário da Segurança Pública, em 2024 a Bahia registrou 1.556 mortes decorrentes de intervenção policial, quase 750 a mais que São Paulo, o estado mais populoso do Brasil.
Mesmo diante desses números, a Bahia tardou a aderir ao plano nacional do Ministério da Justiça que previa investimento de R$ 100 milhões para a compra de 35 mil câmeras em todo o país.
Em dezembro de 2023, o governo baiano anunciou investimento de mais de R$ 23 milhões para aquisição de 3.300 câmeras, mas a vistoria do MP expôs uma realidade constrangedora: em algumas unidades, menos de um terço dos equipamentos disponíveis está em operação. Na 23ª CIPM de Tancredo Neves, por exemplo, apenas 13 das 40 câmeras são usadas. Na 39ª CIPM da Boca do Rio, sete das 24. Enquanto há aparelhos parados, vidas continuam sendo perdidas de forma obscura nas periferias.
O MP-BA recomendou ainda fiscalização permanente do uso dos equipamentos, com inspeções regulares, capacitação dos agentes e realocação para batalhões com maiores índices de letalidade. São justamente nessas unidades táticas que mais se aplicam os níveis extremos de uso da força, e onde o monitoramento deveria ser obrigatório.
Letalidade como política institucional
Como alerta Dudu Ribeiro, da Rede de Observatórios de Segurança e coordenador executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, há na Bahia uma cultura institucional marcada pela violência e pelo racismo, que trata a letalidade como estratégia de segurança, quando o uso da força deveria ser sempre o último recurso.
Mais uma criança ferida por uma bala "perdida", em meio a versões conflitantes, é prova de que a vida nas periferias continua sendo tratada sem valor desde a tenra idade.
A implantação efetiva das câmeras não resolverá sozinha a crise, mas pode expor e frear uma lógica de guerra que insiste em enxergar comunidades negras e pobres como inimigas a serem eliminadas.
