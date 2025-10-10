Tensão em Salvador cresce com crianças baleadas e PMs sem câmeras em farda

Uma criança de apenas 9 anos foi atingida por disparos de raspão durante uma operação da Polícia Militar no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na tarde de quarta (8). O menino caminhava com o pai em direção à escola quando foi baleado.

Ele não corre risco de morte, mas pode ter o dedo amputado após ser atingido por dois disparos. Além dele, dois homens apontados pela PM como suspeitos foram encaminhados ao hospital.

Mais uma vez, as versões se confrontam: de um lado, a polícia fala em troca de tiros; do outro, a comunidade denuncia que os agentes já chegaram atirando. Este é o retrato diário da política de segurança na Bahia: operações violentas e sem inteligência, vítimas inocentes e justificativas que se repetem.