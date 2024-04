Disputa no TRF-3 tem amiga de Janja e 'irmão' de ministro de Lula

A disputa por uma vaga de desembargador no TRF-3 (Tribunal Regional Federal) movimenta integrantes do governo Lula. A advogada Gabriela Shizue Soares de Araujo conta com o apoio da primeira-dama Janja, de quem é amiga pessoal.



Ela e o marido, o deputado estadual e ex-presidente municipal do PT Emídio de Souza são dos poucos que frequentam o Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República.

A decisão final sobre quem irá ocupar a vaga é do presidente Lula (PT). Mas, ele só pode escolher entre os três nomes que serão indicados pelos atuais desembargadores.

A campanha de Gabriela para convencer os desembargadores a incluir o nome dela na lista tríplice é coordenada pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o Prerrogativas, grupo que reúne advogados criminalistas, grande parte militante do PT.