Moraes manda afastar irmão, cunhada e sogra do sobrinho do governador do MA

O ministro Alexandre de Moraes (Supremo) determinou o afastamento dos cargos do irmão, da cunhada e da sogra de um sobrinho do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB). Com isso, já são oito os parentes do governador afastados pelo Supremo.

Moraes entendeu que houve nepotismo cruzado nas nomeações, o que é proibido por uma decisão do tribunal, a súmula vinculante 13.

Os três ocupavam cargos na Assembleia Legislativa do Maranhão.

Marcus Barbosa Brandão, irmão do governador, é o diretor de Relações Institucionais; Camila Correia Lima de Mesquita Moura, a cunhada, diretora Legislativa; e Jacqueline Barros Heluy, a sogra, diretora de Comunicação Social. O afastamento inclui a suspensão de salários e benefícios.