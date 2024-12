Governo é derrotado com votos de aliados e Senado aprova jabuti de R$ 25 bi

O relator levou para o plenário a lista de votação da Câmara para mostrar que, na casa vizinha, a bancada do PT votou a favor do projeto, incluindo os jabutis. O objetivo era mostrar que a grita contra era um "teatro".

Vice-líder do governo, Otto Alencar (União-BA), criticou a votação e disse que "aprovaram um zoológico inteiro", além de misturarem incentivos a fontes de energia limpa com suja. "Como é que explica uma coisa dessas", afirmou.

A derrota do governo, com votos até mesmo de aliados, ocorre em um momento em que o Planalto enfrenta dificuldades para aprovar o pacote fiscal de redução de gastos públicos. O Congresso exige do governo a liberação de emendas parlamentares para votar as matérias de interesse do Executivo.

O governo está com problemas na articulação política. No Congresso, a expectativa é por uma reforma ministerial. O nome do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é um dos cotados para substituir o ministro Alexandre Padilha na SRI (Secretaria de Relações Institucionais). Padilha não tem boa relação com o Congresso, o que é uma das suas principais atribuições.

No caso do projeto das eólicas, contudo, há um lobby forte no Congresso dos setores de carvão e gás.

O texto votado no Senado também incluiu o aumento da isenção para energia solar de 24 para 36 meses.