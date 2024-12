Sondado para Vale, número dois da Justiça tem bancada de opositores no STF

Uma eventual ida dele para a Vale reforçou especulações em Brasília de que Lewandovski pode não sobreviver a uma reforma ministerial.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é a aposta do Senado para ocupar a pasta da Justiça. O mandato dele na presidência termina em fevereiro.

Manoel Carlos integra o grupo Prerrogativas, que reúne advogados pró Lula, anti Lava Jato e ocupa vários cargos no governo. No último mês, o colegiado homenageou a primeira-dama, Janja da Silva, "pelos serviços prestados ao país". Integrantes do grupo disseram à coluna que, se confirmada a ida dele para a Vale, será "incrível".