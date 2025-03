Anac suspende voos da Voepass por falta de segurança a partir de hoje

A Anac concluiu que a companhia aérea demonstrou não atender "às condicionantes estabelecidas para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos".

"Ocorreu, assim, uma quebra de confiança em relação aos processos internos da empresa, devido a evidências de que os sistemas da Voepass perderam a capacidade de dar respostas à identificação e correção de riscos da operação aérea", conclui o órgão regulador.

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento. São 22 destinos e 56 rotas com voo direto, como Belo Horizonte-Porto Seguro.

Na ocasião do acidente, a coluna revelou que a Anac alterou para "acesso restrito" uma auditoria realizada na empresa. Antes do acidente, a Voepass era constantemente alvo de críticas dos passageiros, mas seguia operando com aval do órgão regulador.

Ministério apoia Anac

O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou, em nota, que a decisão da Anac de suspender as operações da Voepass foi acertada. A pasta diz que "vinha acompanhando este processo há alguns meses, e a medida cautelar visa, de forma temporária, solicitar que a empresa aérea melhore sua governança e fortaleça ainda mais a segurança dos voos no país".