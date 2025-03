Governo é contra obrigar distribuidoras a pagar multa para renovar contrato

A área jurídica da própria Aneel já se manifestou contra condicionar a renovação do contrato ao pagamento das multas por entender que a medida só poderia ser feita por meio de projeto de lei, o que exige aprovação do Congresso, e não por um despacho da Aneel. É o mesmo entendimento da área jurídica do governo.

A Enel não foi punida até hoje pelos apagões em São Paulo, que deixaram milhões de pessoas sem energia. A empresa questiona os valores na Justiça e o caso ainda está em discussão na primeira instância dois anos depois.

A Aneel abriu um processo de caducidade da Enel, o que poderia levar à extinção do contrato da empresa. A coluna apurou, contudo, que tecnicamente não foi possível constatar que a empresa descumpriu exigências do contrato de concessão em São Paulo. Ou seja, a multa seria a única forma de punição da distribuidora.

No governo, a desconfiança é que - mesmo com parecer contrário da própria agência - o conselho da Aneel decidiu ouvir o ministério sobre condicionar a renovação do contrato ao pagamento de multa para transferir ao governo a responsabilidade pela não punição da Enel. A geradora tem afirmado que não descumpriu o contrato e que os problemas em São Paulo são decorrentes de chuvas e ventos muito acima do previsto nos boletins meteorológicos.