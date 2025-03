Depois do Pix e das blusinhas, Receita agora anuncia prazo menor para IR

A equipe econômica sustenta que houve uma distorção por parte da oposição sobre a medida que fiscalizaria as transações do Pix ao sugerir que o objetivo final era taxar a transação, mas admite que ao recuar o governo endossou as insinuações.

Sobre as blusinhas, afirma que a sobretaxa foi aprovada no Confaz, que reúne representantes dos estados e que o governo federal sempre foi contra. Incluir os dois pontos na conta da Receita, diz uma fonte da Fazenda, é uma tentativa de um grupo do governo que tenta minar o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

A declaração pré-preenchida só poderá ser acessada em 1º de abril. José Carlos da Fonseca, auditor responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, explica que o Fisco "não conseguiu organizar todas as informações a tempo", como ocorreu no ano passado. Por que não conseguiu, ninguém sabe.

Os contribuintes terão 74 dias para preencher e entregar a declaração: entre as 8h do dia 17 de março e às 23h59 de 30 de maio. No ano passado, o período para entrega da declaração foi de 77 dias.

A coluna procurou a Receita para esclarecer a razão de "as informações não terem sido organizadas a tempo" e de o prazo ser três dias mais curto, mas não houve resposta até o momento.