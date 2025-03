Em 43 dias, deputados trabalharam 16 dias e folgaram 13

A única comissão instalada é a do Orçamento, que também não votou nada até agora. A proposta deveria ter sido analisada em 2024. Sem a aprovação, o governo fica com recursos apenas para as despesas obrigatórias. A última promessa é que a peça será votada em abril.

Dia do Axé

Em 45 dias, os deputados aprovaram 52 projetos.

Entre eles, o que regulamenta a profissão de alpinismo; os que instituíram o Dia Nacional para a Ação Climática e o Dia Nacional do Axé Music; o que criou a Medalha do Mérito Evangélico e o Estatuto do Comitê Internacional de Medicina Militar.

No dia 18 de fevereiro, havia 22 projetos na pauta. A Câmara votou sete. Na lista dos aprovados, estava a urgência para discutir como prioridade a criação do Dia do Axé, a ser comemorado todo 17 de fevereiro. A urgência garante que um tema passe na frente de outros.

"A necessidade de um requerimento de urgência pode surgir devido a eventos inesperados, crises, necessidades de atender a demandas urgentes da sociedade, entre outros motivos", traduz o site Inteligov.