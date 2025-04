Presidente da CCJ diz ter apoio no STF para discutir anistia pelo 8/1

Otto Alencar - Estou vendo que vai entrar pela Câmara, mas depende dos líderes. Aí tem que conversar com o (Jaques) Wagner (líder do governo no Senado pelo PT-BA), com os líderes do PT, do PSD... Vamos ver se existe um entendimento de ordem parlamentar que forme a maioria para pressionar para isso aí.

UOL - O senhor vê ambiente para o Congresso discutir anistia?

Otto Alencar - Eu não posso responder pelo todo. Houve a iniciativa da PGR (Procuradoria Geral da República), que fez acordo com vários dos réus, e também a decisão do ministro (do Supremo) Luiz Fux (que expôs sua posição pela revisão da dosimetria no caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos). É preciso diferenciar a pena das pessoas que foram induzidas e doutrinadas para executar a depredação do patrimônio público daquelas que tinham consciência do que estavam fazendo.

UOL - Qual seria o critério para diferenciação?

Otto Alencar - Uma coisa é a moça que usou o batom para pichar a estátua, o cara que quebrou o vidro, o outro que derrubou o relógio. Na minha opinião, essas pessoas não conhecem a Constituição, não sabiam da gravidade do problema, que o relógio tinha aquela representação histórica. Outra coisa são os generais que tiveram as estrelas enlameadas, querendo dar golpe militar ao lado do presidente, conscientes do que estavam fazendo.

A ministra Carmen Lúcia (do Supremo) disse que a ditadura mata, tá certo? Eu convivi com isso. Eu tinha 16 anos quando invadiram a minha sala de aula e levaram um colega meu, que nunca mais apareceu. A ditadura não perdoa. Quem queria fazer isso e estava consciente, deve ter a penalidade que está prescrita na lei.