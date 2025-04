Líder do PL diz ter as 257 assinaturas para urgência do projeto de anistia

"As 22h22 minutos chegamos as 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil. Minha gratidão a cada deputado que nos ajudou. Vamos aprovar essa anistia no plenário da Câmara e do Senado a todos os injustiçados", afirmou o líder do PL. A expectativa, segundo disse, é que mais deputados subscrevam o pedido agora que o número necessário foi alcançado.

Na última semana, Sóstenes coletou pessoalmente assinatura de colegas, inclusive os abordando no aeroporto internacional de Brasília. Normalmente, são os assessores dos deputados que fazem esse serviço.

O projeto em discussão na Câmara garante aos condenados por participarem de atos golpistas no 8 de janeiro de 2023 a anulação das penas dadas pelo Supremo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tenta ser beneficiado com a medida. Embora não apenado nessa leva, ele se tornou réu acusado de operar o plano para impedir Lula de assumir o poder naquele ano. Bolsonaro também atuou pessoalmente para reunir apoio à aprovação do projeto.