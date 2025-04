Alcolumbre planeja gastar R$ 90 milhões para melhorar imagem do Senado

Documentos fiscais do Senado mostram que, no ano passado, a Casa gastou R$ 50 milhões com divulgação das atividades parlamentares.

O Senado já conta com uma estrutura de comunicação. Há servidores do quadro que compõem a Secretaria de Comunicação Social, a Assessoria Técnica, a Diretoria de Jornalismo, o Núcleo Administrativo da Secom, o Núcleo de Assessoria de Imprensa, o Núcleo de Contratações e Contratos, a Secretaria Agência Senado, a Secretaria de Engenharia de Comunicação, a Secretaria de Relações Públicas, a Rádio Senado e a TV Senado.

O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo, segundo um estudo das Nações Unidas de 2018, perdendo apenas para o dos Estados Unidos. Em 2024, as despesas do Senado somaram R$ 4,3 bilhões.

Entre os benefícios dos senadores, há uma cota destinada à divulgação da atividade parlamentar. O valor muda conforme o estado de origem do parlamentar, oscilando entre R$ 21 mil e R$ 44 mil, por meio do chamado "cotão".