Aliados veem comando de Bolsonaro ao colocar anistia em nota sobre cirurgia

Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, por participar da invasão dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ela escreveu com um batom a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, que fica em frente ao prédio da Corte. O caso é explorado como um símbolo pelos bolsonaristas, que consideram a pena um exagero de Moraes. A anistia também pode beneficiar, contudo, a cadeia de comando do ato golpista, incluindo o próprio Bolsonaro e a cúpula militar do seu governo.

Embora otimistas quanto ao sucesso da cirurgia, aliados mais próximos de Bolsonaro demonstram preocupação devido à complexidade do procedimento de laparotomia exploradora. Dizem que Bolsonaro não se hidrata, não faz exercícios físicos e lembram que sua alimentação não é saudável.

Recuo de Gleisi

O recuo da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) na defesa da discussão da anistia pelo Congresso provocou ainda mais insatisfação dos bolsonaristas com o Supremo.

Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, ministros do Supremo não gostaram do comentário da ministra, que soou como apoio do Planalto —o que teria motivado um recuo em sua posição.

A expectativa do PL é que o tema seja pautado após a Páscoa, quando presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retorna de uma viagem de férias com a família nos Estados Unidos. Embora o feriado da Páscoa seja de 18 a 21 de abril, o político viajou na última sexta-feira, em mais uma agenda internacional desde que assumiu em fevereiro.