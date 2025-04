Cassação de Glauber é o troco do Centrão por fim do orçamento secreto

Foi graças a uma ação do PSOL que o ministro pôde deliberar sobre uma manobra da Câmara para retomar o orçamento secreto. O partido questionou o esquema, e Dino mandou acabar com a farra, bloquear os recursos e dar transparência ao uso do dinheiro público.

A partir de discursos de Glauber no plenário da Câmara, Dino determinou a abertura de investigação pela Polícia Federal para apurar a atuação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de outros parlamentares, por manobra que visava liberar R$ 4,2 bilhões em emendas à revelia do Supremo.

Antes disso, o PSOL já havia conseguido que o Supremo considerasse o orçamento secreto inconstitucional.

O esquema foi criado pelo governo Jair Bolsonaro em troca de Lira não pautar as dezenas de pedidos de impeachment contra o então presidente, a maioria pela conduta na pandemia da Covid-19. Com isso, o Executivo transferiu ao Congresso o poder de decidir onde aplicar a maioria dos recursos da União.

O problema é que apenas os amigos de Arthur Lira e do então (e atual) presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), eram contemplados com essa verba extra em acordos sigilosos numa afronta aos princípios da transparência e equidade da Constituição. O esquema foi revelado por uma série de reportagens do Estadão.

Com uma bancada de 14 deputados federais, o PSOL tem conseguido pautar a política nacional via Judiciário. O partido apresenta praticamente toda semana uma ação no Supremo questionando decisões da Casa e, com frequência, sai vitorioso — algo que seria impossível no parlamento, dado o tamanho reduzido da sua bancada. A Câmara tem 513 deputados.