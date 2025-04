Quem é o diretor da Enel citado por Ricardo Nunes como amigo do ministro

Martins foi vice-presidente da Egesa Engenharia. A empresa, segundo O Globo, construiu um condomínio residencial em reduto eleitoral do ministro em Minas Gerais. O jornal também informou que o nome do executivo foi mencionado em delação da Lava Jato.

O ministro admitiu ao Globo que conhece Martins, mas não o classifica como amigo por "não frequentar a sua casa". A coluna apurou que a acusação do prefeito de São Paulo foi considerada um absurdo no núcleo do ministro, que ressalta ser a Enel uma empresa privada, portanto, sem interferência do governo.

A coluna não conseguiu localizar o executivo. O ministério não quis comentar. Na época, a empresa rechaçou interferência política na contratação.

Não vai ter multa

Como antecipou a coluna, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) não irá decretar a caducidade da Enel pelos apagões em São Paulo nos últimos dois anos. A agência concluiu que não foi possível constatar que a empresa descumpriu o contrato de concessão do serviço de distribuição de energia.

Uma saída para punir a empresa também foi descartada. Passaria por exigir pagamento de multa de R$ 500 milhões em troca de renovação do contrato. A empresa contestar o valor na Justiça e teria que abrir mão da ação. Tanto a Aneel quanto a área técnica do ministério, contudo, consideraram que a exigência de pagar a multa em troca do contrato seria ilegal.