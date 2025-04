A morte do papa Francisco expõe a nossa incapacidade de parar um pouco

Quando foi que perdemos a capacidade de parar, de chorar?

Quando uma pessoa do nosso núcleo está doente, o que falamos? "Sara logo!" Como se o tempo da cura dependesse do doente. Por que não dizemos que a cura virá com o tempo, com paciência, que vai dar tudo certo? Por que ligamos o piloto automático?

Dia desses almocei com um amigo. Ele disse que queria ouvir minha história. Respondi desconfiada: - Sério? Está falando isso por educação? Ele insistiu: - Eu perguntei, não? Não estamos mais acostumados com a escuta atenta. Com sair para almoçar sem olhar mais para o celular do que para o interlocutor.

No feed das redes sociais, eu encontrei um Papa Francisco que me fazia parar de rolar a tela. O Vaticano, na sua era, aprendeu que era possível usar o Instagram para capturar corações.

É desses momentos de pausa nos meus dias que quero refletir hoje.

Numa das inúmeras mensagens do Papa, o valor da vida — e do que fazemos com ela — encontrei a receita.