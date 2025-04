Papa Francisco considerava a política migratória de Trump um 'pecado grave'

Durante o período eleitoral nos Estados Unidos, o Papa Francisco foi questionado por uma jornalista sobre qual conselho daria aos eleitores católicos diante de um cenário polarizado: de um lado, um candidato favorável à legalização do aborto (Kamala Harris); do outro, um candidato que propunha a deportação de 11 milhões de imigrantes (Donald Trump).

"Ambos são contra a vida — tanto quem expulsa migrantes quanto quem aprova a morte de bebês. Mas sejamos claros: negar aos migrantes a oportunidade de trabalhar, de serem acolhidos, é um pecado grave. No Antigo Testamento, há uma repetição constante: o órfão, a viúva e o estrangeiro — ou seja, o migrante. Esses são os que o povo de Israel deve proteger. Quem não cuida do migrante está em falta; é também um pecado, um pecado contra a vida e contra as pessoas", afirmou o pontífice.

Ao ser perguntado se, em sua avaliação, pode haver circunstâncias em que seja moralmente aceitável votar em um candidato favorável à interrupção da gravidez, o Papa respondeu: