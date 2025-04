Governo deu cargo na Caixa para conselheiro independente da Petrobras

O regulamento de governança corporativa também determina que, para ocupar a função de conselheiro independente, a pessoa "não pode ser ou ter sido, nos últimos três anos, vinculada a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador".

A ata da Caixa que registra a aprovação do nome de Petros para o Conselho de Administração do banco informa que ele estava sendo nomeado como "representante do Ministério da Fazenda".

Procurado sobre a razão de ter indicado para a Caixa um representante dos minoritários na Petrobras, o Ministério da Fazenda declarou que ele foi indicado com base em "avaliação de currículo".

"A lei determina que o Conselho de Administração (da Caixa) deve ser composto de, no mínimo, 25% de membros independentes. O regramento classifica como 'independentes' aqueles que não possuam vínculo com a administração pública, dentre outros pontos, além de terem experiência no setor. Seguindo o trâmite de indicação de conselheiros independentes e da avaliação de currículos que nos chegaram, a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda fez a indicação", informou.

A Petrobras disse que não comentará o assunto.

Petros afirmou que não tem obrigação de informar à Petrobras sobre outras funções que exerce fora da companhia.