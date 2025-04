Conselheiro informa à Petrobras ter cargo na Caixa após UOL revelar omissão

O acúmulo de cargos gerou uma situação inusitada. Na Petrobras, o advogado precisa atuar com independência em relação aos interesses do governo (já que representa os acionistas minoritários), enquanto na Caixa ele defende os interesses do governo (que detém 100% do banco).

Ontem, ele disse à coluna que não tinha obrigação de informar à Petrobras sobre a contratação na Caixa:

"Não há qualquer obrigação de informar à PBR sobre minhas atividades fora daquela empresa, na inexistência de uma motivação que justifique a prestação de informação."

Hoje, mudou de ideia:

"Confirmo que informei à área de governança da PBR (Petrobras) minha posição na Caixa, que isso não fere minha independência pessoal, em vista das normas que versam sobre o assunto, e que há exemplos de indicados pelo governo no CA (Conselho de Administração) que são independentes, notadamente os Srs. Gallupo, (José Fernando) Coura e Rafael Dubeux", disse.

Dubeux acumula a vaga na Petrobras com a de secretário-executivo adjunto da Fazenda. Ele não ligou de volta para coluna.