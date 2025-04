Direita cria maior partido do país e se torna desafio para Lula e esquerda

A federação entre PP (Progressistas) e União Brasil, lançada ontem, dará origem à maior força política do país, batizada de União Progressista (UP). Com isso, a direita passará a controlar as duas maiores siglas nacionais: o novo UP e o PL, de Jair Bolsonaro.

Por se tratar de uma federação, os dois partidos continuarão existindo formalmente, mas com a obrigação de atuar em conjunto no Congresso e nas disputas eleitorais. Contará com 109 deputados federais (outros dois estão licenciados), 14 senadores, quatro ministérios (Comunicações, Desenvolvimento Regional, Turismo e Esporte), a presidência da Caixa e um orçamento de quase R$ 1 bilhão (R$ 951 milhões), provenientes dos fundos partidário e eleitoral — a maior verba entre todas as siglas para as próximas eleições.

Com 123 parlamentares no Legislativo Federal, a UP se tornará peça-chave nas votações.