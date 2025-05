Lupi não teve mais agenda de trabalho no ministério desde operação do INSS

Desde que a operação da Polícia Federal foi deflagrada, o ministro Carlos Lupi (Previdência) não teve nenhuma reunião de trabalho registrada na sua agenda oficial.

Na quarta-feira, 23/4, a PF cumpriu os primeiros mandados que atingiram a cúpula do INSS acusada de operar um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias.

A agenda de Lupi mostra o impacto que as investigações tiveram no dia a dia do ministério. A pasta está paralisada desde então.