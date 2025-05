Novo ministro da Previdência declarou ter R$ 431 mil em dinheiro vivo

Nas eleições, Lupi (que controla o PDT desde a morte de Leonel Brizola) autorizou o repasse de R$ 1,8 milhão do fundo partidário para sua campanha a deputado federal. O novo ministro recebeu apenas 1.234 votos — um dos piores resultados entre os candidatos de todos os partidos — e não se elegeu.

A decisão do presidente Lula de nomear o número dois de Lupi mantém o PDT com acesso às investigações sobre o esquema de desvio de dinheiro de aposentados do INSS.

Queiroz já ocupava a secretaria-executiva quando a pasta se mostrou leniente com o golpe, ao ignorar as denúncias sobre a explosão de descontos não autorizados pelos aposentados.

A coluna não conseguiu contato com o novo ministro para comentar o tema.

O prejuízo estimado da fraude é de R$ 6,5 bilhões no período de 2019 a 2024. O governo estuda alternativas para devolver o dinheiro aos aposentados. A estimativa é que a conta fique em R$ 5 bilhões, considerando que 98% dos aposentados consultados pela CGU (Controladoria-Geral da União) disseram não ter autorizado os descontos.